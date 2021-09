Zoomlion ist führend in seiner Industrie beim Kappen der Kohlenstoffemissionen und dem Erreichen der Kohlenstoffneutralität durch grüne intelligente Produktion und Produkte

Changsha, China (ots/PRNewswire) - Aktuell bemühen sich Länder im Einklang mit dem Pariser Abkommen, Ihre Kohlenstoffemissionen zu kappen und die Ziele der Kohlenstoffneutralität zu erreichen. Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co, Ltd. ("Zoomlion"; 1157.HK) nimmt in dieser Hinsicht eine Vorreiterrolle in seiner Branche ein: Der Konzern fördert durch den Aufbau intelligenter grüner Fabriken und die kontinuierliche Verbesserung von Fertigungsprozessen die grüne Transformation und Entwicklung und leistet so einen Beitrag zum sparsamen Umgang mit Energie, zur Emissionsreduzierung und zur effizienten Nutzung von Ressourcen.

Grüne Produktion

Das Unternehmen investiert 100 Mrd. Yuan (15,5 Mrd. USD) in den Aufbau der Zoomlion Smart Industrial City, die auf intelligenten Produktionslinien und einer Plattform für das Internet der Dinge (IoT) basiert. Der Einsatz von digitalen Technologien, um die einzelnen Produktionsfaktoren vollständig zu integrieren, ermöglicht intelligente Synergien und Nutzung und erzielt bedeutende Energieeinsparung und Emissionsreduzierung. Es entsteht eine grüne und intelligente ökologische Stadt und eine Fabrik von Weltklasse, die Vorbildfunktion hat.

Auch die Zoomlion Tower Crane Intelligent Factory - entwickelt auf der Grundlage des nachhaltigen Lebenszyklus-Designansatzes, in den grünes Design, Technologie, Verpackung, Fertigung und mehr einfließen - umfasst 24 intelligente Produktionslinien und acht grüne Fertigungstechnologien und erreicht eine rundum grüne Modernisierung beim Schweißen, bei Entstaubung, Verarbeitung und Lackierung sowie bei energiesparender Ausrüstung und Antrieb und der Abfallbehandlung.

Der Anteil der umweltfreundlichen Fertigungstechnologien und -prozesse liegt bei 98,7 bzw. 97,3 Prozent, und die Umweltbelastung wurde auf 2,7 Prozent reduziert, wobei die VOC-Emissionen im Vergleich zum Vorjahr um 60 Prozent gesunken sind.

Grüne Produkte

Zoomlion hat auch eine Reihe von branchenführenden grünen Produkten auf den Markt gebracht. Im Jahr 2020 produzierte Zoomlion den weltweit ersten rein elektrischen Autokran ZTC250N-EV, der eine Höchstgeschwindigkeit von 90 km/h und eine maximale Steigfähigkeit von 50 Prozent aufweist, während die Energiekosten nur 35 Prozent der Kosten von Kraftstoffprodukten derselben Klasse betragen.

Zoomlions neues Energie-Produktportfolio umfasst auch elektrische Mischwagen, Lithium-Ionen- und Hybrid-Hubarbeitsbühnen sowie elektrische und wasserstoffbetriebene Gabelstapler.

Zoomlion wird seine Strategie der nachhaltigen Entwicklung fortsetzen und umweltfreundliche Maßnahmen in den Bereichen Betrieb, Produktion, Design, Forschung und Entwicklung sowie Produkt umsetzen, um das Ziel der Kohlenstoffneutralität zu erreichen und einen Mehrwert für das Lebensumfeld unserer Kunden, die Industrie und die Menschheit zu schaffen.

Das 1992 gegründete Unternehmen Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co, Ltd. (1157.HK) ist ein Unternehmen, das hochwertige Ausrüstungen herstellt und technische Maschinen, landwirtschaftliche Maschinen und Finanzdienstleistungen integriert. Das Unternehmen vertreibt heute 568 Spitzenprodukte aus 70 Produktlinien, die 11 wichtige Kategorien abdecken.

