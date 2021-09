Europäisches Institut für Geschichte der Zauberkunst

Gründung eines Europäischen Instituts für Geschichte der Zauberkunst durch Magic Christian und dem Magischen Klub Wien

Wien (OTS) - Im Namen des Magischen Klub Wien freut sich Magic Christian, Ihnen heute die Gründung eines Europäischen Instituts für Geschichte der Zauberkunst bekanntzugeben. Die Gründungssitzung wird am 2. Oktober in Wien im Hotel Stefanie, Taborstraße 12, 1020 Wien um 18.00h stattfinden.

Es ist als Zauberhotel und ältestes Hotel Wiens bekannt, in dem Österreichs Doyen der Zauberkunst Magic Christian und der Magische Klub Wien schon seit 30 Jahren „Zauberdelikatessen“ serviert. Presse- und Medienvertreter sind mit Anmeldung gerne willkommen.

Der Sinn des Instituts erstreckt sich in der Beschäftigung mit Sammlungen, der Erforschung der Geschichte der Zauberkunst und die Möglichkeit mit universitären Einrichtungen und Bibliotheken enger zusammenzuarbeiten. Außerdem sollen die Bestrebungen, Zauberkunst als Kunstform wie Musik, Gesang und Schauspielerei und nicht als Gewerbe (siehe Finanz in Österreich) in der Öffentlichkeit und Politik zu etablieren, zügig vorangetrieben werden. Die Publikationen zur Geschichte der Zauberkunst boomen weltweit seit Jahren.

Wie in anderen Kunstformen gibt es einerseits Dilettanten und andererseits hochbezahlte Zauberkünstler, die alles andere als nur – laut Finanzamt - Gewerbebetriebe sind.

Gerade die Psychologie und Marktstrategien sind in den letzten Jahren verstärkt auf die Mittel der Zauberkunst gekommen, die schon seit Jahrhunderten Body Language, NLP und Fingerfertigkeit gekonnt vereint.

Als Mit-Gründungsmitglieder werden Dr. Peter Rawert (Hamburg), Dr. Steffen Taut (Dresden), Rico Leitner (St, Gallen) extra anreisen. Unterstütz wird das Projekt vom Weltverband der Zauberkünstler, FISM, vom The Conjuring Art Center New York, von PIATNIK, von Tommy Ten &Amélie van Tass, vom Zauberkastenmuseum (Wien), von Univ. Prof. Ernst Strouhal (Universität für angewandte Kunst), u.a.

Als Magischer Klub stößt man hier in Österreich und in manchen anderen Ländern auf gewisse Grenzen bei den Behörden und deren Einschätzung, was Kunst ist.

Anfrage und Bilder unter Mobil: 0664 536 7100

oder per e-Mail: magicchristian @ chello.at, magischerklub @ chello.at

Büro: Promotion Magic & Design, Stiegengasse 9/ 8-10, 1060 Wien

www.magischerklub.org