NEOS Döbling: Projekt Grinzinger Straße - Sachpolitik statt Stimmungsmache

Nandita Reisinger-Chowdhury: „Unsere Aufgabe als Politiker_innen ist es, die beste Lösung für alle Beteiligten zu suchen und nicht Einzelinteressen zu folgen“

Wien (OTS) - In der gestrigen Bezirksvertretungssitzung in Döbling ging es heiß her. Diskutiert wurde jedoch weniger über Anträge, sondern über das Plandokument 8247. Dieses sieht einen Zubau am Schulstandort in der Grinzinger Straße 88 sowie eine Bebauung des alten Telegrafenamtes vor. Während ÖVP, FPÖ und Grüne heftige Einwände gegen die Bebauung des Telegrafenamts einbrachten, plädieren NEOS Döbling, auf die korrekte Umsetzung zu achten.

„Wir NEOS stehen, sowohl im Bezirk - als auch auf Gemeindeebene, für einen Erhalt der Grünflächen am Schulstandort in der Grinzinger Straße 88. Gleichzeitig sehen wir an der hohen Nachfrage an Schulplätzen, die Notwendigkeit den Schulstandort auszubauen. Hier gilt es nun eine Lösung zu finden, die einen Schulausbau ermöglicht, ohne den Grünraum stark zu reduzieren. Außerdem werden wir weiterhin alles Mögliche für eine Dependance in der Muthgasse/Gunoldstraße tun. Nur so können wir ausreichend Schulplätzen und sichere Schulwege für die Kinder im Stadtquartier Muthgasse gewährleisten“, so NEOS Bezirksklubobfrau Nandita Reisinger-Chowdhury.

Auch die Bebauung auf dem Gelände des alten Telegrafenamts halten wir für sinnvoll, da das Areal bereits versiegelt und gut an die Infrastruktur angebunden ist. Notwendige Änderungen und Korrekturen, wie beispielsweise eine Abschrägung des Baukörpers, um die Sichtbeziehung zum und vom Pfarrwirt zu erhalten, sind in das Plandokument bereits eingearbeitet.

„Wir finden es schade, dass es in der Bezirksvertretungssitzung nicht möglich war, sich mit dem Thema sachlich auseinanderzusetzen. Manche Fraktionen haben leider Stimmungsmache und Einzelinteressen der sachlichen Diskussion vorgezogen. So kann ein gemeinschaftliches Arbeiten nicht funktionieren“, so die Klubobfrau der Döblinger NEOS.

Rückfragen & Kontakt:

Neos – Klub im Wiener Rathaus

Presse

+43 664 8491544

Barbara.Sirucek @ neos.eu