AVISO: SDG Dialogforum Österreich: Building forward better mit der Agenda 2030 – am 28. September 2021

Gemeinsam für nachhaltige Entwicklung nach COVID-19

Wien (OTS) - Österreichische Bundesverwaltung, SDG Watch Austria, Ban Ki-moon Centre for Global Citizens und Naturhistorisches Museum laden zum ersten SDG Dialogforum Österreich über Chancen und Herausforderungen in Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie. Auf Basis der Ergebnisse von vier sogenannten „Innovationspools“ (s.u.) diskutieren Mitglieder der Bundesregierung sowie Expertinnen und Experten Lösungsansätze für die Umsetzung der Nachhaltigen Entwicklungsziele (SDGs) in und durch Österreich:

Karoline Edtstadler, Bundesministerin für EU und Verfassung

Leonore Gewessler, Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie

Wolfgang Mückstein, Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz

Antonella Mei-Pochtler, Sonderbeauftragte des österreichischen Bundeskanzlers und Leiterin von ThinkAustria, der Stabstelle für Strategie, Analyse und Planung im Bundeskanzleramt

, Sonderbeauftragte des österreichischen Bundeskanzlers und Leiterin von ThinkAustria, der Stabstelle für Strategie, Analyse und Planung im Bundeskanzleramt Nicola Brandt, Leiterin des OECD Berlin Centre

Moderation: Corinna Milborn

Zusätzlich zur Club 2 Diskussion tragen Margarete Schramböck, Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort, Peter Launsky-Tieffenthal, Generalsekretär im Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten, Ban Ki-moon, 8. UN-Generalsekretär und Ko-Vorsitzender des Ban Ki-moon Centre for Global Citizens, Ghada Waly, UNODC Exekutiv Direktorin, Generaldirektorin UN-Office in Wien und Edgar Honetschläger, Künstler und Filmregisseur anhand von Videobeiträgen zum SDG -Dialogforum bei.

Das SDG Dialogforum:

Als neues Format bildet das SDG Dialogforum eine Grundlage für Partnerschaften von Politik, Verwaltung, Zivilgesellschaft, Wissenschaft und Wirtschaft, ganz im Sinne von SDG 17 – Partnerschaften zur Erreichung der Ziele. Es geht darum, die konkrete Umsetzung der Agenda 2030 und der 17 SDGs für Österreich zu diskutieren und voranzubringen – mit einem besonderen Schwerpunkt auf entsprechende Innovationen in den Themenbereichen: Digitalisierung; Klimaschutz und Klimawandelanpassung; Frauen, Jugend und „Leaving no one behind“; sowie Österreich im globalen Kontext. Diese Themen waren bereits im Freiwilligen Nationalen Umsetzungsbericht Österreichs (FNU), der unter Federführung des Bundeskanzleramtes und des Außenministeriums entstanden und im Juli 2020 präsentiert worden ist, als Schwerpunktthemen identifiziert worden.

Das SDG Dialogforum 2021 findet aufgrund der COVID-19-Pandemie als hybrides Event statt und wird u.a. von Europaministerin Karoline Edtstadler eröffnet. Katrin Vohland, Generaldirektorin des Naturhistorischen Museums, freut sich als Gastgeberin auf das innovative Format, das live aus dem Naturhistorischen Museum übertragen wird. Medienvertreterinnen und -vertreter werden gebeten, sich unter sdg @ bka.gv.at anzumelden.

Das vollständige Programm bzw. mehr Informationen unter: www.sdg.gv.at

SDG Dialogforum Österreich „Building forward better mit der Agenda 2030“

Gemeinsam für eine nachhaltige Entwicklung nach COVID 19

28. September 2021, 14:30 bis 17:30

Naturhistorisches Museum Wien (nur geladene Gäste und Medienvertreterinnen und Medienvertreter)

Deck 50

Ein 2G Nachweis sowie zusätzlich ein gültiger negativer PCR Test ist am Eingang vorzuweisen.

Für die Öffentlichkeit ist eine Teilnahme via Zoom (Zur Anmeldung) oder Livestream möglich.

