Feierliche Promotion: 45 frischgebackene Ärztinnen und Ärzte der Paracelsus Medizinischen Privatuni Salzburg warfen ihre Doktorhüte

Im einzigartigen Ambiente des Hangar-7

Salzburg (OTS) - Im besonderen Ambiente des Hangar-7 in Salzburg konnten 45 Humanmedizin-Absolvent*innen unter Einhaltung aller Covid-Maßnahmen am Freitag ihren Freudentag genießen. Sie bekamen bei der stimmungsvollen akademischen Feier ihre Dekrete verliehen und legten das Genfer Gelöbnis ab.

Mit den frisch gebackenen Ärzt*innen freuten sich die Würdenträger der Paracelsus Universität – angeführt von Rektor Wolfgang Sperl – sowie Familien und Freunde über den Studienabschluss nach intensiven fünf Jahren. Fünf Studierende schlossen mit Auszeichnung ab. Das Salzburger Blechbläserquartett umrahmte die Feier. Dr. Sebastian Huber, zweiter Landtagspräsident, sprach für das Land Salzburg. Der Stiftungsrat war durch Gerlinde Rogatsch und Felix Sedlmayer vertreten.

Rektor Sperl betonte, dass die Studierenden in herausfordernden Zeiten der Covid-19-Pandemie Durchhaltevermögen bewiesen haben. Seine Ratschläge: "Lassen Sie sich nicht einfangen von der Geschäftemacherei der Medizin. Lassen Sie sich nicht treiben, gehen Sie nach vorne!"

Für die jungen Mediziner*innen bedankte sich in der traditionellen Alumni-Rede Arwin Rezai bei den Verantwortlichen der Universität, allen voran der Studiengangsorganisation, und fand für seine Kommiliton*innen sehr persönliche Worte: "Wir hatten immer jemanden zum Reden, haben uns immer gegenseitig motiviert." Und Fidelis Stuchtey ergänzte: "Wir haben Freundschaften geschlossen, die weit über die Uni hinausgehen werden. Wir haben Fußabdrücke in dem Leben der anderen hinterlassen. Unser Beruf ist eine direkte Tür in die Realität." Das Arztsein und genauso der Weg dorthin sei ein Teamsport.

Highlight war die Verleihung der Dekrete mit dem abschließenden Werfen der Doktorhüte.

