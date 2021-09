Was muss ein neues Epidemiegesetz können?

Podiumsdiskussion am 28. September im Van Swieten Saal der MedUni Wien – auch live als Online-Stream verfügbar

Wien (OTS) - Der Reformbedarf des aus dem Jahr 1913 stammenden österreichischen Epidemiegesetzes hat sich in der COVID-19-Pandemie deutlich gezeigt. Wie verlief die historische Entwicklung der derzeitigen Gesetzeslage und wie sollte ein zukünftiges Pandemiegesetz aussehen? Diese und weitere Themen werden bei einer Veranstaltung der MedUni Wien in Kooperation mit dem UNESCO-Lehrstuhl für Bioethik und dem Institut für Ethik und Recht in der Medizin aus einer interdisziplinären Perspektive am Dienstag, 28. September 2021 (18:00 Uhr) im Van Swieten Saal der MedUni Wien (Van-Swieten-Gasse 1a, 1090 Wien) diskutiert.

Die Diskussionsrunde, an der Markus Müller, Rektor der Medizinischen Universität Wien, Christiane Druml, UNESCO Lehrstuhl für Bioethik, Medizinische Universität Wien, Vorsitzende der Bioethikkommission, und Karl Stöger, Stv. Vorstand des Instituts für Ethik und Recht in der Medizin, Universität Wien, teilnehmen, kann auch live via Online-Stream (www.meduniwien.ac.at/epidemiegesetz) mitverfolgt werden. Die Moderation übernimmt Corinna Milborn. Die Keynote mit dem Titel „Von den Pestordnungen zur Epidemiegesetzgebung – Geschichte der Seuchenbekämpfung in Österreich“ wird ebenso live übertragen. Diese hält Herwig Czech, Professor für Geschichte der Medizin der Medizinischen Universität Wien.

Ein neues Epidemiegesetz aus medizinischer, ethischer und rechtlicher Sicht (Podiumsdiskussion)

Dienstag, 28. September 2021, 18:00 Uhr, Van Swieten Saal der MedUni Wien, Van-Swieten-Gasse 1a, 1090 Wien. Eine Anmeldung ist erforderlich, beim Zutritt ist ein gültiges 3G-Zertifikat vorzuweisen. Besucher der Veranstaltung tragen eine FFP2-Maske.

Alle Infos und Anmeldung unter: www.meduniwien.ac.at/epidemiegesetz

Rückfragen & Kontakt:

Medizinische Universität Wien

Ing. Klaus Dietl

Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit

+431 40160 - 11 503

Mobil: +43 664 800 16 11 503

klaus.dietl @ meduniwien.ac.at

http://www.meduniwien.ac.at