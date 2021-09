Die Tagträumer*innen starten: mit Blick zurück und neuen Ideen

Das Waldviertler Theaterfestival geht in seine erste Saison unter neuem Namen.

Horn hat wieder ein Festival für junges Publikum und Sie können dabei sein! Ein Festival, das die Fantasie und das Geschichtenerzählen in den Vordergrund stellt, sich seiner Tradition bewusst ist und gleichzeitig für die Zukunft neu erfindet. Holger Schober, Leiter Waldviertler Theaterfestival

Horn (OTS) - Wenn sich am 1. Oktober in Horn die Bühnenvorhänge öffnen, wird damit sowohl zurückgeblickt, als auch ein neuer Start gefeiert.

Das Tagträumer*innen – Theaterfestival für junges Publikum, gegründet als Szene Bunte Wähne und Fixpunkt in der österreichischen Kulturszene für Kinder und Jugendliche, nimmt sich seiner Geschichte an und bringt sie in die Gegenwart.



„ Horn hat wieder ein Festival für junges Publikum und Sie können dabei sein! Ein Festival, das die Fantasie und das Geschichtenerzählen in den Vordergrund stellt, sich seiner Tradition bewusst ist und gleichzeitig für die Zukunft neu erfindet. “, betont Festivalleiter Holger Schober.



Unter dem diesjährigen Motto Kontinente der Fantasie bringen vom 01. bis zum 10. Oktober nationale und internationale Theatergruppen, Musiker*innen und Künstler*innen ein Programm in die Waldviertler Bezirkshauptstadt, das jedem Kindesalter Unterhaltung bietet, aber auch den Blick auf ein erwachsenes Publikum nicht verliert.

Programm und weitere Informationen sind unter https://tagtraeumerinnen.at zu finden.



Rückfragen & Kontakt:

Armin Kirchner

Tagträumer*innen

Theaterfestival für junges Publikum

Wiener Straße 2

3580 Horn

Tel.: +43 (0) 664 233 51 36

office @ tagtraeumerinnen.at