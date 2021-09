Musik für neuen Roland Emmerich Blockbuster wieder aus Wien

Komponist Thomas Wander kehrt in die Synchron Stage Vienna zurück, um die Filmmusik zum kommenden Roland Emmerich Film „Moonfall“ aufzunehmen.

Wien (OTS) - Eine mysteriöse Kraft stößt den Mond aus seiner Umlaufbahn und schickt ihn auf Kollisionskurs mit der Erde. Die Bilder sind überwältigend, das Orchester hält in diesem Moment die Spannung und Komponist Thomas Wander gibt letzte Instruktionen aus dem Regieraum in die riesige Aufnahmehalle der Synchron Stage, wo gerade die Aufnahmen für die Filmmusik stattfinden. Der weltweite Filmstart des Science-Fiction-Katastrophenfilms von Roland Emmerich mit Halle Berry und Patrick Wilson in den Hauptrollen ist für 4. Februar 2022 angesetzt.

Aufnahme läuft

Nach den Musikaufnahmen zum Kino Blockbuster „Midway“ 2019 kehrt Thomas Wander auch mit dem aktuellen Roland Emmerich Film nach Wien zurück. Die hervorragende Arbeit mit dem Synchron Stage Orchestra auf höchstem internationalen Niveau, die Expertise des Technik-Teams unter der Leitung von Bernd Mazagg und der einmalige Klang der Aufnahmehalle überzeugen auch für das neue Projekt. „Ich finde es großartig, dass es in Österreich jetzt auch eine Halle gibt, in der man mit Top-Musiker:innen arbeiten kann. Es gibt hier ein fantastisches Team, alles funktioniert super und es klingt gut, darum bin ich schon zum zweiten Mal hier“, sagt Wander. An insgesamt vier Tagen wird mit Streichern, Holz- und Blechbläsern der Soundtrack eingespielt, orchestriert und dirigiert von James Brett. Eine zweite Aufnahmesession ist für Oktober geplant.

Fotodownload

Thomas Wander ist ein österreichischer Komponist für Film und Fernsehen. 1992 übersiedelt er nach Los Angeles, um Komposition an der University of Southern California zu studieren. Wander ist mehrfacher Gewinner des BMI Film Music Awards und zeichnet als Komponist für Filme wie „10.000 BC“, „White House Down“ oder „Independence Day: Resurgence“ verantwortlich.

Von den zahlreichen Produktionen der Synchron Stage Vienna wurden 2021 zwei namhafte Projekte mit einer OSCAR-Nominierung belohnt: die Aufnahmen für den Thriller „Promising Young Woman“ sowie für den Netflix-Animationsfilm „Over The Moon“. Die hohe Qualität des Synchron Stage Orchestra gepaart mit der langjährigen Erfahrung der Techniker der Synchron Stage Vienna sind ein Erfolgsrezept, das international Anerkennung findet. Mit einem speziellen, zertifizierten Sicherheitskonzept konnten trotz Covid-19-Auflagen zahlreiche internationale Produktionen umgesetzt werden.

Synchron Stage Vienna

Die Synchron Stage Vienna ist ein Tonstudiokomplex in einem historischen Studiogebäude am Rosenhügel, das speziell für die Aufnahme von orchestralen Instrumenten ausgelegt ist und als Firmensitz der Vienna Symphonic Library GmbH fungiert. Die Kombination aus einmaliger Akustik der Aufnahmehalle mit 540 m2 und modernster Aufnahmetechnologie setzt neue Maßstäbe am internationalen Markt. Sie dient einerseits zur Umsetzung von Orchesteraufnahmen für große Filmprojekte und andererseits zur Erstellung von Klangbibliotheken (Sample Libraries), die in Form von Musiksoftware weltweit vertrieben werden. www.synchronstage.com

Rückfragen & Kontakt:

Sylvia Marz-Wagner | SKYunlimited

sylvia.marz-wagner @ skyunlimited.at

0699 16448001