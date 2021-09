Kfz-Versicherungen aus dem Hause Zurich führen den Markt an

Wien (OTS) - Die Zürich Versicherungs-Aktiengesellschaft (Zurich) liegt mit ihren Kfz-Angeboten in der Pole Position. In einer neuen Studie eines unabhängigen Institutes holen Zurich Connect und Zurich den Doppelsieg.

Bei Versicherungen fürs Auto sind derzeit die Produkte aus dem Hause Zurich mit Abstand die besten. Das bestätigt die Erhebung „Kfz-Versicherer 2021“ von ÖGVS-Gesellschaft für Verbraucherstudien. In der Rangliste der österreichischen Autoversicherungen liegen Zurich Connect und Zurich vorne. Kurt Möller, Mitglied des Vorstandes von Zurich: „Der Wettbewerb bei Kfz-Versicherungen ist intensiv. Daher freuen wir uns sehr, bei einem unabhängigen Vergleich mit Platz 1 und 2 in der Pole Position zu sein. Dass uns das gleich mit unseren beiden Marken gelingt, ist eine besondere Auszeichnung.“

Gesamtsieg für Zurich Connect, Zurich gleich dahinter

Als Testsieger über alle drei untersuchten Kategorien Tarife, Transparenz und Komfort sowie Kundendienst geht die Direktmarke Zurich Connect mit 91,4 Prozent von 100 Prozent hervor. Zurich erzielt 87,9 Prozent und belegt Platz 2. In der Kategorie „Kundendienst“ liegen Zurich und Zurich Connect ebenfalls an der Spitze des Marktes. Sie erreichen das Prädikat „Sehr gut“ und punkten damit in jener Kategorie, die für ein positives Kundenerlebnis besonders wichtig ist.

Über die Studie „Kfz-Versicherer 2021“

Das unabhängige Institut ÖGVS-Gesellschaft für Verbraucherstudien hat in Kooperation mit dem Magazin trend und dem Tarifsvergleichsportal durchblicker.at einen umfassenden Vergleich der Kfz-Versicherung erstellt. Untersucht wurden 16 nationale und regionale Versicherer in Bezug auf Tarife, Transparenz und Komfort sowie Kundendienst. Die Tarife wurden mit 60 Prozent, die beiden anderen Kategorien mit jeweils 20 Prozent gewichtet. Weitere Informationen

Bildmaterial

Über Zurich

Zurich Insurance Group (Zurich) ist eine führende Mehrspartenversicherung, die Dienstleistungen für Kunden in globalen und lokalen Märkten erbringt. Mit rund 55.000 Mitarbeitenden bietet Zurich eine umfassende Palette von Produkten und Dienstleistungen im Schaden- und Unfall- sowie im Lebensversicherungsbereich. Zu ihren Kunden gehören Einzelpersonen, kleine, mittlere und große Unternehmen sowie multinationale Konzerne in mehr als 215 Ländern und Gebieten. Die Gruppe hat ihren Hauptsitz in Zürich, Schweiz, wo sie 1872 gegründet wurde. Die Holdinggesellschaft, die Zurich Insurance Group AG (ZURN), ist an der SIX Swiss Exchange kotiert und verfügt über ein Level I American Depositary Receipt Programm (ZURVY), das außerbörslich an der OTCQX gehandelt wird. Weitere Informationen über Zurich sind verfügbar unter www.zurich.com.

Die Zürich Versicherungs-Aktiengesellschaft zählt zu Österreichs führenden Versicherungen im Bereich der Schaden-Unfall- und der Lebensversicherung. Rund 1.300 Mitarbeitende sind tagtäglich für 740.000 Kundinnen und Kunden da. Nachhaltigkeit, Diversität und soziale Verantwortung zählen zu den Kernwerten des Unternehmens. Zurich Österreich ist vielfach ausgezeichnet und führt die Marke Zurich und die Direktmarke Zurich Connect.

Rückfragen & Kontakt:

Zürich Versicherungs-Aktiengesellschaft

Unternehmenskommunikation

Mag. Daniela Sisa, presse @ at.zurich.com

Telefon: (01) 501 25 -1456

www.zurich.at

www.zurich-connect.at