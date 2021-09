Internat der Fachschule Pyhra fertiggestellt und bereits bezogen

LR Teschl-Hofmeister: Investition von 15,6 Millionen Euro in den Bau eines zeitgemäßen Bildungscampus

St. Pölten (OTS/NLK) - Punktgenau mit Beginn des neuen Schuljahres wurde das Internat der Landwirtschaftlichen Fachschule (LFS) Pyhra nach rund einem Jahr Bauzeit fertiggestellt und ist bereits von den Schülerinnen und Schülern der ersten beiden Jahrgänge bezogen. Derzeit finden in den Gemeinschaftsräumen noch abschließende Arbeiten der Professionisten statt. „Der Neubau des Internates war notwendig, da ab dem nächsten Schuljahr die Fachschule Sooß mit der Fachrichtung ‚Betriebs- und Haushaltsmanagement‘ am Bildungsstandort Pyhra zusammengeführt wird“, betont Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister, die sich vor Ort über den Baufortschritt informierte. „Die zweite Bauphase hat mit dem Abriss des alten Internates bereits begonnen. Hier wird ein Gebäudekomplex mit neuen Klassen, Praxisräumen und einer Lehrküche errichtet. Ein schattiger Innenhof wird künftig das Internat mit dem neuen Schulgebäude verbinden, sodass ein zeitgemäßer Bildungscampus für die Schülerinnen zur Verfügung steht. Das Land Niederösterreich investiert hier 15,6 Millionen Euro“, so Teschl-Hofmeister.

„Mit der Realisierung der neuen Bauvorhaben wird sich die Fachschule Pyhra künftig noch stärker als das agrarische Zentrum der Region NÖ Mitte etablieren, wo die künftigen Hofübernehmerinnen und Hofübernehmer bestmöglich ausgebildet werden können. Neben den Schwerpunkten Landwirtschaft und Lebensmitteltechnologie wird der Ausbildungszweig Betriebs- und Haushaltsmanagement samt den Sozialen Diensten den Standort Pyhra aufwerten“, betont Direktor Josef Sieder (LFS Pyhra). Beim Neubau wurden sehr viel heimisches Holz und natürliche Baustoffe verwendet. So wurde das Internat in Holzbauweise errichtet. Die Fassade besteht aus Lärche und beim Ausbau der Innenräume wurde lasierte Fichte verwendet.

Mit den Bauarbeiten wurde im Mai 2020 begonnen. Die Fertigstellung ist für den Herbst 2022 geplant. Für die Planung und Bauaufsicht zeichnet das Architekturbüro Urmann-Radler verantwortlich. (Schluss)

