Die richtige Autobatterie ist nur der halbe Weg: Exide stellt neue Funktionen seines Battery Finder-Tools vor

Gennevilliers, Frankreich (ots/PRNewswire) - Exide Technologies (www.exidegroup.com) - Beim Batteriewechsel ist der Einbau genauso wichtig wie die Batterie selbst. Das fortschrittliche Exide Battery Finder-Tool von Exide Technologies bietet nicht nur marktführende Informationen zum Identifizieren der richtigen Batterie, sondern hilft Kfz-Mechanikern nun auch beim Einbau in Pkws, einschließlich Hybrid- und Elektrofahrzeugen, sowie in leichte Nutzfahrzeuge des europäischen Fahrzeugparks.

Ein Batteriewechsel war niemals leichter, dank des erweiterten Battery Finder-Tools von Exide Technologies. Vom Eintreffen des Fahrzeugs in der Werkstatt bis zur Übergabe an den Kunden - Kfz-Mechaniker haben stets alle relevanten Information für den schnellen und professionellen Einbau zur Hand.

Nach Identifizierung der richtigen Batterie - anhand der Fahrzeugmarke/des Modells, der Fahrzeugidentifikationsnummer (FIN) oder der KBA-Nummer - zeigt Exide die benötigten Detailinformationen zum Einbau an:

Lage der Batterie - Je nach Fahrzeug variiert die Lage der Batterie stark: Sie kann sich rechts oder links vom Motor, vorne oder hinten im Fahrzeug, unter der Motorhaube oder im Kofferraum befinden. Exide erspart den Benutzern das Konsultieren des Fahrzeughandbuchs und zeigt die Lage der Batterie für das jeweilige Modell an. Damit sparen sie Zeit und Energie.

- Je nach Fahrzeug variiert die Lage der Batterie stark: Sie kann sich rechts oder links vom Motor, vorne oder hinten im Fahrzeug, unter der Motorhaube oder im Kofferraum befinden. Exide erspart den Benutzern das Konsultieren des Fahrzeughandbuchs und zeigt die Lage der Batterie für das jeweilige Modell an. Damit sparen sie Zeit und Energie. Ungefähre Arbeitszeit - Der Batteriewechsel ist je nach Fahrzeug und Modell unterschiedlich komplex. Die Kenntnis dieser Komplexität ermöglicht es den Mechanikern, die ungefähre Arbeitszeit und die Kosten der Reparatur im Voraus präziser abzuschätzen.

- Der Batteriewechsel ist je nach Fahrzeug und Modell unterschiedlich komplex. Die Kenntnis dieser Komplexität ermöglicht es den Mechanikern, die ungefähre Arbeitszeit und die Kosten der Reparatur im Voraus präziser abzuschätzen. Durchführung des Batteriewechsels - Mechanikern wird angezeigt, wie man die Fahrzeugbatterie an- und abklemmt und die zugehörigen Funktionen einrichtet, wie z. B. die Initialisierung von Fensterhebern und Getriebeeinstellungen - das Tool führt sie durch den gesamten Prozess.

- Mechanikern wird angezeigt, wie man die Fahrzeugbatterie an- und abklemmt und die zugehörigen Funktionen einrichtet, wie z. B. die Initialisierung von Fensterhebern und Getriebeeinstellungen - das Tool führt sie durch den gesamten Prozess. Erforderliche Validierung der ausgewechselten Batterie und Registrierung im Batteriemanagementsystem des Fahrzeugs. Die Registrierung ist ein wichtiger Teil des Batteriewechsels: Sie ermöglicht es dem Fahrzeug, sich an die Kenndaten der neuen Batterie anzupassen. Wird eine neue Batterie nicht korrekt registriert, kann dies dazu führen, dass das Fahrzeug nicht anspringt oder das elektrische System oder die Batterie selbst beschädigt werden. Das Batterie-Registrierungs-Tool von Exide vereinfacht den Prozess und gibt Sicherheit.

Die Referenz für den Einbau von Autobatterien: jetzt verfügbar

Der erweiterte Exide Battery Finder ist kostenlos im Web oder als herunterladbare App auf mobilen Geräten verfügbar. Er hilft Kunden, die richtige Batterie für ihr Fahrzeug zu finden und korrekt einzubauen - und damit das Risiko von Pannen und vorzeitigen Batterieausfällen zu verringern.

Über Exide Technologies

Exide Technologies, mit Hauptsitz in der Nähe von Paris, Frankreich, ist ein führender Anbieter von fortschrittlichen Energiespeicherlösungen für den Automobil- und Industriemarkt. Das Unternehmen entwickelt, fertigt und vermarktet heutige und zukünftige Batterietechnologien, die in einem breiten Spektrum von Anwendungen eingesetzt werden - von der Automobil- und Geländefahrzeugindustrie bis hin zu Intralogistik, stationären Anwendungen, Schienenverkehr und Verteidigungsanwendungen. Exide Technologies bedient die globalen Märkte mit erstklassigen Batterietechnologien, Know-how und Service unter vielen bekannten Marken. Als Erstausrüster führender Automobil- und Industrieausrüstungshersteller war Exide Technologies an vielen bahnbrechenden Energiespeicherentwicklungen beteiligt, die heute auf allen Märkten Innovationen ermöglichen. Mit zwei F&E-Einrichtungen, neun Produktionsstätten und drei Recycling-Anlagen in Europa setzt Exide auf hochwertige Technologien, Fertigung und Recycling, um der Welt weiterhin die effizientesten Energielösungen anzubieten und Kunden dabei zu helfen, ihre Produktivität und Leistung zu maximieren. Im Geschäftsjahr 2021 erzielte Exide einen Umsatz von 1,3 Milliarden Euro.

Website: https://www.exidegroup.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/exidegroup

Rückfragen & Kontakt:

Julian Liermann

julian.liermann @ exidegroup.com

+496042 81-242