Der Wahlsonntag im ORF Oberösterreich

Landtags-, Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl 2021

Linz (OTS) - Am Wahltag, dem 26. September, beginnt ORF 2 mit seiner ausführlichen Wahlberichterstattung bereits um 14.05 Uhr. Die erste Hochrechnung erfolgt kurz nach 16.00 Uhr nach Schließung der Wahllokale.

Die Oberösterreich-Wahlen sind an diesem Superwahlsonntag in eine große Sendung eingebettet, in der außerdem über die gleichzeitig stattfindende deutsche Bundestags- und über die Grazer Gemeinderatswahl berichtet wird.

Ab 15.30 Uhr richtet sich der Fokus auf die Landtagswahl in Oberösterreich. Maria Theiner und ORF Oberösterreich-Chefredakteur Klaus Obereder berichten live aus der Landeswahlzentrale im Linzer Ursulinenhof.

Der Politologe Peter Filzmaier wird die aktuellen Ergebnisse analysieren.

Außerdem folgen Live-Schaltungen in alle Parteizentralen sowie erste Reaktionen.

Ab 17.30 lädt Klaus Obereder zu einer Runde der Spitzenkandidaten und der Spitzenkandidatin.

Um 18.30 Uhr folgt ein Schwerpunkt zu den Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen mit den wichtigsten und interessantesten Ergebnissen, Reaktionen und Analysen. Dazu gibt es Live-Schaltungen in die Rathäuser von Linz, Wels und Steyr.

„Oberösterreich heute“ setzt um 19.03 Uhr in ORF 2 seine Wahlberichterstattung fort, ehe um 19.30 Uhr die „ZIB 1“ ebenfalls im Zeichen der oberösterreichischen Wahlen steht.

Beschlossen wird der lange Wahlabend in ORF 2 um 21.50 Uhr mit einer „ZIB 2 Spezial“ und um 22.35 Uhr mit einem „Im Zentrum“.

Die Wahlberichterstattung in RADIO OBERÖSTERREICH beginnt ab 16.00 Uhr. Kurz darauf wird die erste ORF-Hochrechnung zu hören sein. Die Hochrechnungen werden im Laufe des Nachmittags und des Abends ständig aktualisiert.

Darüber hinaus wird es Interviews und Analysen zum Ausgang der Wahl geben. Zudem werden die interessantesten Ergebnisse der Gemeinderats-und Bürgermeisterwahlen präsentiert. Ab 18.00 Uhr werfen wir einen zusätzlichen Blick auf die Bundestagswahl in Deutschland. Moderator der Wahlsendung in RADIO OBERÖSTERREICH ist Gernot Ecker.

„ooe.ORF.at“ und „news.ORF.at“ berichten ebenfalls detailliert über die Resultate der Landtagswahl sowie über die Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen u. a. mit einem Live-Ticker aus der Landeswahlzentrale im Linzer Ursulinenhof.

Auch im ORF TELETEXT sind die wichtigsten Ergebnisse ab 16.00 Uhr nachzulesen.

