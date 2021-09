Dacello & Moddia: gurkerl.at erweitert Eigenmarkensortiment

Wir möchten mit unserem Eigenmarkensortiment alle Kund:innen unabhängig ihres Einkommens ansprechen. Viele wünschen sich eine günstigere Alternative zu A-Marken. Deshalb listen wir laufend Eigenmarken, die auch zum Diskontpreis erhältlich sind. Alle Produkte werden von renommierten Betrieben innerhalb der EU mit hohen Standards produziert Maurice Beurskens, Geschäftsführer von gurkerl.at

Wien (OTS) - Nach der erfolgreichen Einführung der Eigenmarken „Miil“ im Bereich der Molkereiprodukte und „Fjoru“ im Fischsortiment erhält das Eigenmarkensortiment von gurkerl.at weiteren Zuwachs: Unter dem Label „Dacello“ finden gurkerl.at Fans ein abwechslungsreiches Wurst- und Schinkensortiment und die neue Marke „Moddia“ erweitert das Angebot von Österreichs innovativstem Online-Supermarkt im Bereich Hygienepapier. Alle Eigenmarkenprodukte sind zum Diskontpreis erhältlich.



Dacello: Wurst- und Schinkensortiment für jeden Geschmack

Geschmackvoll und preiswert – diese Werte zeichnen das Wurstsortiment von Dacello aus. Die 30 Produkte der Marke überzeugen durch Vielfalt. Egal ob Klassiker, wie der Dacello Toastschinken oder die Dacello Kantwurst, oder neue Spezialitäten wie der Dacello Putenschinken mit extra Vitaminen – jede:r Wurstliebhaber:in wird begeistert fündig werden. Die Dacello Produkte stammen von Schwein, Huhn und Pute.

Moddia: Nachhaltiges Hygienepapier für jeden Bedarf

Die sieben Neuprodukte von Moddia werden umweltfreundlich hergestellt. Bei den Moddia Taschen- und Kosmetiktüchern sowie dem Toilettenpapier wird der 100% umweltfreundliche, reine Zellstoff ohne Chlor gebleicht. Bei der Moddia Küchenrolle werden 33 % Recyclingfasern verwendet. Bei jedem Produkt wird auf eine möglichst nachhaltige Verpackungslösung gesetzt. Alle Produkte sind FSC-zertifiziert und der Druck des Designs ist mineralölfrei.

Eigenmarken als Alternative zu A-Marken

"Wir möchten mit unserem Eigenmarkensortiment alle Kund:innen unabhängig ihres Einkommens ansprechen. Viele wünschen sich eine günstigere Alternative zu A-Marken. Deshalb listen wir laufend Eigenmarken, die auch zum Diskontpreis erhältlich sind. Alle Produkte werden von renommierten Betrieben innerhalb der EU mit hohen Standards produziert", so Maurice Beurskens, Geschäftsführer von gurkerl.at, über die neuen Eigenmarken Dacello und Moddia.



Über gurkerl.at



“Alles, was du brauchst, bringen wir frisch & schnell zu dir nach Hause!

gurkerl.at ist Österreichs innovativster Online-Supermarkt. Mit einem Sortiment von über 9.000 Produkten bietet gurkerl.at nicht nur besonders hochwertige und regionale Schmankerl an, sondern hat auch die gesamte Produktpalette von Lebensmitteln, über Kosmetikartikel, bis hin zum Babysortiment auf Lager. Das Sortiment wird laufend erweitert und Kund:innen können aktiv ihre Sortimentswünsche mitteilen.



Service zum Verlieben

Die gurkerl.at Bot:innen liefern innerhalb von drei Stunden ab Bestellung, in einem Zeitfenster von einer Stunde, persönlich an die gewünschte Zustelladresse. Das Liefergebiet von gurkerl.at umfasst Wien, Schwechat, Mödling, Baden, Korneuburg, Bisamberg, Hagenbrunn, Klein-Engersdorf, Brennleiten, Klosterneuburg (Stadt), Weidling, Kierling, Kritzendorf und einige Orte im Bezirk Bruck an der Leitha. Die erweiterten Zustellzeiten umfassen montags bis freitags von 6 bis 22 Uhr und samstags von 6 bis 18 Uhr.



