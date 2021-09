Bühne frei für Silberne Feder und Best PRactice Award 2021

Division 4, dm, Lebenshilfe OÖ, St. Anna Kinderkrebsforschung und EY erhalten Auszeichnung.

Wien (OTS) - Die Silberne Feder und der Best Practice Award des Jahres 2021 sind vergeben. Der Public Relations Verband Austria (PRVA) gab die Preisträger*innen im Rahmen einer feierlichen Verleihung im Haus der Industrie am 22. September bekannt. Dieses Jahr, das stark durch die Corona-Pandemie geprägt war, stellte die Mitglieder beider Jurys in Bezug auf das Ranking vor besondere Herausforderungen. Neben Strategie und Kreativität spielten quantitativ messbare Ziele und Kosteneffizienz als Bewertungskriterien wesentliche Rollen.

„Gib der MS (d)ein Gesicht“: Klare Strategie für ein anspruchsvolles Thema

Den Best PRactice Award erhalten in Österreich realisierte PR-Projekte mit einem besonders innovativem, kreativem PR-Konzept. Gold geht 2021 an DIVISION 4 communication für ihre Aufklärungskampagne zu Multipler Sklerose. Mit Unterstützung von Ambassadors und unter dem Slogan „Gib der MS (d)ein Gesicht“ rief das Pharmaunternehmen Biogen Austria zu Fotospenden aufgerufen. Dadurch sollen soziale Barrieren aufgehoben werden, Betroffene und Angehörige erhalten gleichermaßen Unterstützung. „Das Siegerprojekt überzeugt mit einer klaren Strategie und hoher Effizienz, die dem anspruchsvollen Thema inhaltlich gerecht wurde“, sagt Juryvorsitzende Bettina Gneisz-Al-Ani.

Die WK Fachgruppe Wien der Kaffeehäuser, die mit ihrer Kampagne „Ein Kaffee kann den Tag retten, zwei vielleicht das Kaffeehaus“ die dramatische Situation der Wiener Kaffeehäuser sichtbar machte, sicherte sich den zweiten Platz. Bronze ging an die Austrian Energy Agency mit ihrer Podcast-Reihe zu erneuerbarer Energie. Das Audioformat konnte dem anspruchsvollen Thema neue Impulse verleihen. Der Best PRactice Sonderpreis geht an das HLW Sacré Coeur Riedenburg: Die Schülerinnen Leonie Feurstein, Amelie Ritter und Laura Wurm setzen sich im Rahmen ihrer Diplomarbeit intensiv mit dem Themen Flucht, Traumatisierung und Integration auseinander.

Silberne Feder für herausragende Mitarbeitermedien

Mit der Silbernen Feder würdigt der PRVA Ideen und Projekte der internen Kommunikation im deutschsprachigen Raum, die neue Akzente setzen. In der Kategorie Print wurde ein Magazin ausgezeichnet, das nach einem umfangreichen Relaunch in neuem Glanz erstrahlt: „durchblick – dm Mitarbeitermagazin“, eingereicht von movea Marketing. Die Lebenshilfe Oberösterreich war in der Kategorie Mitarbeiterstory erfolgreich, die in einer Spezialausgabe ihres Magazins „streiflichter“ die NGO-Leistungen ihrer Mitarbeiter*innen mit mehreren Porträts würdigte.

Der erste Platz in der Kategorie Bild – Video – Ton ging an die St. Anna Kinderkrebsforschung, die mit der Videoserie #EMPLOYEESPOTLIGHT via LinkedIn und YouTube potenzielle Bewerber*innen adressiert und als Echo-Plattform für Mitarbeiter*innen fungiert. And last, but not least gewann EY Österreich in der Kategorie Digital mit dem Projekt „Building a better (home) working world“. Dabei handelt es sich um eine digitale Plattform, auf der eine Reihe von kreativen virtuellen Events stattfinden.

