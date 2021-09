Christian Pogats ist seit 1. September neuer Stellvertretender Direktor im Landesrechnungshof Niederösterreich

Präsident Wilfing: „Mit Christian Pogats bekommt Landesrechnungshof einen kompetenten und erfahrenen Mitarbeiter“

St. Pölten (OTS/NLK) - Seit 1. September hat der Landesrechnungshof einen neuen Stellvertretenden Direktor: Christian Pogats folgt in dieser Funktion Manfred Rohrböck nach, der Mitte des Jahres in den Ruhestand getreten ist sowie Erich Retzl, der in der Zwischenzeit diese Funktion erfüllte. „Mit Christian Pogats bekommt unser Rechnungshof einen kompetenten und erfahrenen Stellvertreter. Denn er blickt nicht nur auf 14 Jahre Prüftätigkeit im Landesrechnungshof zurück, sondern sammelte auch praktische Erfahrung als Qualitätsmanager im Landesklinikum Mödling sowie als Referent im Regierungsbüro von Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf. Von diesen verschiedenen Arbeitsstationen wird die Prüftätigkeit – und damit die Kontrollfunktion des Landtags – profitieren“, gratuliert Landtagspräsident Karl Wilfing dem neuen Stellvertretenden Direktor Christian Pogats.

Der breite Erfahrungsschatz von Pogats ist auch für Landesrechnungshof-Direktorin Edith Goldeband von großem Vorteil:

„Seine zusätzliche Expertise und Erfahrung kommt unserem Kontrollorgan zu Gute. Außerdem hat er schon in der Vergangenheit den beratenden Prüfungsansatz des Landesrechnungshofs mitgeprägt und seine Hinweise und Vorschläge stets auf die Optimierung sowie kontinuierliche Verbesserung der überprüften Gebarungen – und nicht auf Skandalisierung – ausgerichtet. Christian Pogats bereichert nicht nur mein LRH-Team, sondern die Spitze des Kontrollorgans des Landtags erfährt die gewünschte Verstärkung und die Landtagsabgeordneten im Allgemeinen und die Mitglieder des Rechnungshof-Ausschusses im Speziellen. Sie können sich darauf verlassen, dass sich die niederösterreichische Finanzkontrolle auch im Vertretungsfall in besten Händen befindet.“

Weitere Informationen: NÖ Landtagsdirektion, Pressesprecher Christoph Fuchs, Telefon 02742/9005-12322, E-Mail c.fuchs @ noel.gv.at, www.landtag-noe.at

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Philipp Hebenstreit

02742/9005-13632

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse