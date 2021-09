Nach dem Crash von Monza: Der GP in Sotschi live im ORF

Von 24. bis 26. September in ORF 1

Wien (OTS) - Auch diese Woche überträgt die ORF-Formel-1-Redaktion ein komplettes GP-Wochenende. Anders als das „Sprint-Wochenende“ in Monza gastiert die Formel 1 in Russland im klassischen Format. Nach dem Crash der beiden Spitzenreiter Verstappen und Hamilton in Monza ist die Anspannung besonders groß, das verspricht einen heißen Fight.

In den beiden freien Trainings am Freitag, dem 24. September 2021, bekommt Moderator Ernst Hausleitner Unterstützung von Bianca Steiner, die damit erstmals als Kokommentatorin zum (Renn-)Einsatz kommt.

Ab Samstag, dem 25. September, ist dann wieder das Kult-Duo Ernst Hausleitner/Alexander Wurz zu hören und zu sehen. F1-Reporter Christian Diendorfer ist mit Kamerateam vor Ort in Sotschi und liefert die Interviews zu allen aktuellen Ereignissen.

ORF-Teamleiter Marc Wurzinger hat zudem mit Ex-Weltmeister Fernando Alonso und mit Titelkandidaten Max Verstappen exklusive Interviews für den ORF vereinbart – die beiden Piloten werden am Sonntag in den „F1 News“ vor dem Grand Prix Rede und Antwort auf alle Fragen stehen.

Der GP von Russland wird unmittelbar nach Rennende am Sonntag, dem 26. September, wieder im „Formel 1 Motorhome“ von Hausleitner/Wurz und Steiner fachkundig analysiert.

Der GP-Fahrplan in ORF 1

Freitag, 24. September

10.20 Uhr: 1. freies Training

13.50 Uhr: 2. freies Training

Samstag, 25. September

10.50 Uhr: 3. freies Training

13.40 Uhr: F1 News

13.55 Uhr: Qualifying

Sonntag, 26. September

12.30 Uhr: F1 News

13.25 Uhr: GP von Russland – Das Rennen

15.50 Uhr: Formel 1 Motorhome

sport.ORF.at, ORF-TVthek und ORF TELETEXT mit umfangreichen Formel-1-Packages

sport.ORF.at und TVthek.ORF.at informieren im Rahmen von umfangreichen multimedialen Info-Packages: sport.ORF.at bietet Live-Ticker während der Qualifyings und der Rennen, Vorschauen, Hintergrundberichte und Rennanalysen. Auf der ORF-TVthek und auf sport.ORF.at können Motorsport-Fans außerdem die TV-Übertragungen des ORF-Fernsehens österreichweit im Live-Stream mitverfolgen sowie Video-on-Demand-Angebote abrufen. Auch das neue Magazin „Formel 1 Motorhome“ wird auf der ORF-TVthek bereitgestellt. Storys, Live-Ticker, Tabellen etc. informieren auch die ORF TELETEXT-Leserinnen und -Leser jederzeit aktuell über das Formel-1-Geschehen.

