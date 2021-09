LK Österreich: Markus Habermann übernimmt Leitung der Kommunikations- und Digitalisierungsagenden

Claudia Jung-Leithner wird Pressesprecherin

Wien (OTS) - Wien, 23. September 2021 (aiz.info). - Die Landwirtschaftskammer (LK) Österreich steht vor einer Neuaufstellung im Kommunikationsbereich. Der langjährige Leiter dieses Bereichs, Josef Siffert, tritt in den Ruhestand. Markus Habermann übernimmt die strategische Neuausrichtung in der Kommunikation, der digitalen Strategien und der Kampagnen. "Mit Markus Habermann konnten wir einen Experten gewinnen, der das Beste aus beiden Welten vereint: eine breite Expertise sowohl in neuen digitalen Strategien als auch in inhaltlichen Kampagnen. Seine Persönlichkeit und sein beeindruckendes Fachwissen sind ein absoluter Gewinn für die LK in Österreich", erklärt LKÖ-Präsident Josef Moosbrugger zur Neubesetzung.

Markus Habermann studierte Politikwissenschaft mit Tschechisch und Soziologie in Wien, Olmütz und New Orleans. Sein Karriereweg startete in Österreichs größter Kommunikationsagentur. Er bringt mehr als zehn Jahre Kommunikationsexpertise aus verschiedenen Funktionen in Bundes- und Landesregierungen mit. Der Unternehmer und Universitätslektor ist Onlinemarketing-Profi und unterrichtete an verschiedenen Universitäten digitale Strategien, Entrepreneurship und politische Kommunikation.

"Ich freue mich, die Landwirtschaftskammern in den Bundesländern mit meiner Erfahrung zu unterstützen. Die LK Österreich soll sich in den kommenden Jahren zum Online-Zentrum für den agrarischen Bereich entwickeln. Wir werden die Kräfte strategisch bündeln und die Kampagnenfähigkeit mit den Ländern weiter ausbauen. Wir wollen die Leistungen der Bäuerinnen und Bauern noch sichtbarer machen und auf allen Kanälen noch besser vermitteln", so Habermann.

Claudia Jung-Leithner wird neben ihrer bisherigen Funktion als Präsidialreferentin die Presseagenden übernehmen. Sie unterstützt das Präsidium und die Kommunikationsabteilung bereits seit drei Jahren. Jung-Leithner fungierte nach Studium und Mitarbeit an der Universität Wien und Universität für Bodenkultur Wien (Boku) als Redakteurin für internationale und europäische Agrarpolitik beim AIZ-Pressedienst, danach als Pressesprecherin des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft sowie als Geschäftsführerin der Landjugend Österreich.

Jung-Leithner schrieb nebenberuflich bereits Artikel für alle wichtigen Agrarzeitschriften des Landes. Zudem unterstützte sie Organisationen wie Green Care Österreich, Ökosoziales Forum Wien, Ländliches Fortbildungsinstitut (LFI), Landwirtschaftskammer Wien, Bauernbund Vorarlberg, Blumenbüro Österreich und Wiener Gärtner im Public-Relations-Bereich. 2020 schloss Jung-Leithner darüber hinaus den Agrarkommunikations-Lehrgang an der Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik Wien (HAUP) ab. Die Kommunikationsexpertin wurde für ihre Leistungen vom Verband der Agrarjournalisten und -publizisten in Österreich (VAÖ) mit der Josef-Steininger-Urkunde ausgezeichnet.

"Unser Ziel für die Zukunft muss ganz klar sein, die Bauern und die Landeskammern mit einer Service-Offensive in Kommunikation und im digitalen Kampagnenbereich stärker zu unterstützen und gemeinsam für heimische Lebensmittel zu kämpfen. Die Aufgaben im Presse- und Kommunikationsbereich sind in den letzten Jahren enorm gewachsen. Daher sind wir sehr froh, dass wir mit Markus Habermann und Claudia Jung-Leithner zwei kompetente und bestens vernetzte Kampagnen- und Agrarprofis für diesen Bereich gewinnen konnten. Mit dieser Neuaufstellung wollen wir einerseits den zunehmend wichtigeren Dialog mit der Gesellschaft forcieren und andererseits den Bäuerinnen und Bauern auf allen verfügbaren Kanälen die zukunftsweisenden Angebote und Leistungen der Landwirtschaftskammern näherbringen", betont Präsident Moosbrugger.

"Gleichzeitig möchten wir uns beim bisherigen LKÖ-Kommunikationsleiter Josef Siffert, der sich in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet, für seinen jahrzehntelangen, engagierten Einsatz im Namen der gesamten Land-, Alm- und Forstwirtschaft bedanken. Wir begrüßen es sehr, dass er der Agrarjournalistenszene durch seine ehrenamtliche Tätigkeit beim VAÖ weiterhin erhalten bleibt", so Moosbrugger. (Schluss)

