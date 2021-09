20 Jahre Tanzquartier Wien

Das Programm der Spielzeit 2021/22

Wien (OTS) - Das Tanzquartier Wien zählt seit seiner Gründung 2001 zu den maßgebenden Tanzhäusern Europas und ist aus der Wiener Kulturlandschaft nicht mehr wegzudenken. Angesiedelt im MuseumsQuartier und somit im Zentrum der Stadt feiert das internationale Koproduktionshaus im Herbst 2021 sein zwanzigjähriges Bestehen mit dem sechswöchigen Themenschwerpunkt „20 Jahre TQW – Past / Present / Future“.

Uraufführungen lokaler Künstler*innen, die eine oft lange gemeinsame Geschichte mit dem TQW verbindet, treffen dabei auf ausgewählte internationale Positionen, um so eine Bestandsaufnahme und einen Blick in die Zukunft des zeitgenössischen Tanzes vorzunehmen. Eine Serie von Podiumsdiskussionen über den Status quo und künftige Entwicklungen der Kunstform Tanz sowie eine große Party komplettieren das Programm.

„Die im Programm vertretenen Künstler*innen und ihre Arbeiten verweisen auf brisante gesellschaftspolitische Diskussionen ebenso wie auf ästhetische Fragestellungen rund um alternative Formen der Auseinandersetzung mit Zeit, mit unserer Umwelt und mit der Repräsentation von Körpern und Geschichte(n)“, so die künstlerische Leiterin Bettina Kogler und die Programmverantwortliche Christa Spatt.

Saisoneröffnung: „BRUNO“ von Alix Eynaudi

Den Saisonauftakt markiert am 8. Oktober eine neue Choreografie von Alix Eynaudi. Das in einem kollektiven Arbeitsprozess entstandene Tanzstück „BRUNO“ lässt eine clusterartige Lichtskulptur entstehen, die sich allmählich in ein Musikinstrument verwandelt. Wie in einem Laboratorium erproben drei Tänzer*innen Formen der Begegnung auf der Bühne, in denen Licht, Klang und Tanz nebeneinander existieren. Termine: 08./09.10.

Highlight: „A Divine Comedy“ von Florentina Holzinger

Frei nach Dante verwandelt Kultchoreografin Florentina Holzinger die Halle E im MuseumsQuartier in einen Anatomiesaal und legt niemand Geringeren als den Tod selbst auf den Seziertisch. In dieser „Göttlichen Komödie“ durchlaufen die 23 Darstellerinnen einen Casting- und Trainingsparcours mit Stunts, Motocross und Hypnose. Eine Reise der Selbstfindung und der Vorbereitung auf die eigene Endlichkeit zwischen Extremsport, Popkultur und Splatter. Termine: 22./23.10.

In der Jubiläumssaison erwartet das Publikum eine Vielzahl an Premieren, u. a. mit den Künstler*innen Alexandra Bachzetsis, Jefta van Dinther/Cullberg, Christine Gaigg, Philipp Gehmacher, Alexander Gottfarb, Mette Ingvartsen, Isabel Lewis, Ligia Lewis, Cherish Menzo, Marta Navaridas, Radouan Mriziga, Manuel Pelmuş, Jen Rosenblit, Linda Samaraweerová, Michael Turinsky und Doris Uhlich.

Alle Informationen zum Programm unter www.tqw.at.

