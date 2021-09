techbold stellt 1,9 Mio. € durch Aktienemission auf

Das Ziel ist klar, wir werden unsere Strategie des anorganischen Wachstums fortsetzen und weitere Unternehmen im IT-Bereich übernehmen. Die große Nachfrage nach unseren Aktien zeigt uns, dass wir mit unserer stabilen, profitablen und zukunftsorientierten Unternehmensentwicklung auf dem richtigen Weg sind. Eine Eigenkapitalquote von über 80% und der Rückhalt der Aktionäre schaffen die Voraussetzungen für diesen erfolgreichen Kurs. Damian Izdebski, Gründer und CEO von techbold 1/3

Es freut uns besonders, dass wir nicht nur unsere bestehenden Investoren zur Zeichnung der jungen Aktien bewegen konnten, sondern auch viele unserer Mitarbeiter und Kunden als neue Aktionäre gewinnen konnten. Das Modell der Mitarbeiterbeteiligung ist in vielen Ländern bereits etabliert, in Österreich aber noch eher unüblich Gerald Reitmayr, COO techbold 2/3

Wir konnten rund 150 neue Aktionäre gewinnen, das Durchschnittsalter unserer Investoren beträgt 43 Jahre und die Investitionen wurden zu 90% von Privatpersonen getätigt, der Rest von Unternehmen. Damit haben wir in unserer Aktionärsstruktur knapp 11% Streubesitz Gerald Reitmayr, COO techbold 3/3

Wien (OTS) - Die techbold technology group AG hat innerhalb kurzer Zeit mit einer Aktien-Eigenemission für Kunden, Mitarbeiter und private Investoren 1,9 Mio. EUR an zusätzlichem Kapital erhalten. Der erfolgreiche Full Service-Anbieter von IT-Lösungen und IT-Dienstleistungen wird mit dieser Kapitalerhöhung die Strategie des anorganischen Wachstums fortsetzen und weitere IT-Firmen in den Bundesländern übernehmen.

Das österreichische IT-Unternehmen techbold macht diesmal mit einer höchst erfolgreichen Aktien-Eigenemission auf sich aufmerksam. Innerhalb von nur knapp drei Wochen konnten 190.000 junge Aktien à 10 EUR an bestehende und neue Aktionäre vergeben werden.

Nun ist die Zeichnung vorzeitig beendet, das angestrebte Emissionsvolumen von 1,9 Mio. EUR wurde eine Woche früher als geplant erreicht. Damian Izdebski, Gründer und CEO von techbold, ist sichtlich zufrieden: „Das Ziel ist klar, wir werden unsere Strategie des anorganischen Wachstums fortsetzen und weitere Unternehmen im IT-Bereich übernehmen. Die große Nachfrage nach unseren Aktien zeigt uns, dass wir mit unserer stabilen, profitablen und zukunftsorientierten Unternehmensentwicklung auf dem richtigen Weg sind. Eine Eigenkapitalquote von über 80% und der Rückhalt der Aktionäre schaffen die Voraussetzungen für diesen erfolgreichen Kurs.“

techbold hat sich seit seiner Gründung im Jahr 2015 zu einem der am schnellsten wachsenden Full Service IT-Spezialisten für mittelständische Unternehmen in Österreich entwickelt. Mittlerweile betreut techbold die IT-Infrastrukturen von über 350 Unternehmen aus 23 Branchen in 4 europäischen Ländern. Angefangen bei großen Schulen, der Wiener Rechtsanwaltskammer, über die Amerikanische Handelskammer bis zu einem der modernsten Tiernahrungsproduzenten in Europa. Aber auch viele renommierte Finanzunternehmen, Rechtsanwalts- und Steuerberatungskanzleien zählen zum Kundenkreis.

„Es freut uns besonders, dass wir nicht nur unsere bestehenden Investoren zur Zeichnung der jungen Aktien bewegen konnten, sondern auch viele unserer Mitarbeiter und Kunden als neue Aktionäre gewinnen konnten. Das Modell der Mitarbeiterbeteiligung ist in vielen Ländern bereits etabliert, in Österreich aber noch eher unüblich“ , erklärt Gerald Reitmayr, COO bei techbold. „Wir konnten rund 150 neue Aktionäre gewinnen, das Durchschnittsalter unserer Investoren beträgt 43 Jahre und die Investitionen wurden zu 90% von Privatpersonen getätigt, der Rest von Unternehmen. Damit haben wir in unserer Aktionärsstruktur knapp 11% Streubesitz“ , berichtet Reitmayr weiter.

Schon 2017 hat techbold ein erfolgreiches Crowdinvesting mit 394 Investoren und rund 700.000 EUR durchgeführt. Mit der Aktien-Eigenemission will das Unternehmen weitere Wettbewerbsvorteile wie Synergieeffekte und Flexibilität in der Projektabwicklung erzielen, die Neukundengewinnung beschleunigen, den gravierenden Facharbeitskräftemangel im IT-Bereich umgehen und eine rasche Vergrößerung des Vertriebsgebietes in Österreich erreichen.

Über techbold:

Die techbold technology group AG wurde im Juni 2015 vom Unternehmer Damian Izdebski mit Beteiligung der namhaften Business Angels Stefan Kalteis, Michael Altrichter und Hansi Hansmann gegründet. Später kamen neben der Compass-Gruppe und startup300 noch weitere prominente Investoren an Bord. Unter der Dachmarke techbold sind aktuell zwei Unternehmen tätig: techbold network solutions GmbH und techbold hardware services GmbH.

Die techbold network solutions GmbH wurde mit dem Ziel gegründet, alle Leistungen der führenden Full-Service-Systemhäuser auch für kleine und mittlere Unternehmen erschwinglich zu machen. techbold bietet IT-Lösungen und Digitalisierungsstrategien für KMU von 10 bis 100 Computerarbeitsplätzen, die sowohl das IT-Konzept, die Umsetzung sowie spätere Betreuung und Support aus einer Hand beziehen möchten. Das Leistungsportfolio reicht von der Planung und Installation von Computernetzwerken, über IT-Security und Server-Lösungen bis hin zu laufendem IT-Support und IT-Outsourcing. Mittlerweile betreut techbold über 350 Kunden aus 23 Branchen in 4 europäischen Ländern. Das über 65-köpfige techbold Team verbindet die Routine und das Wissen erfahrener IT-Pioniere mit der Dynamik und Flexibilität eines jungen Unternehmens.

Die techbold hardware services GmbH fertigt individuelle PC-Systeme, Server und Gaming PCs nach Kundenwunsch. Jeder Computer wird auf die jeweilige Anwendung maß­geschneidert. Die Spezialisierung liegt auf Workstations für die Bearbeitung von Bild-, Videodaten und 3D-Renderings, sowie auf Rechnern für technisch-wissenschaftliche Zwecke und Gaming PCs.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.techbold.at

Rechtlicher Hinweis

Diese Mitteilung dient Informationszwecken und stellt keine Aufforderung oder Einladung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren der techbold technology group AG dar. Das öffentliche Angebot zum Erwerb von Aktien der techbold technology group AG wurde bereits beendet, sodass keine Aktien der techbold technology group AG mehr gezeichnet werden können.

Rückfragen & Kontakt:

Presse techbold

Telefon: 0664/5321724

E-Mail: presse @ techbold.at