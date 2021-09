Spannender Endspurt um den AK-Literaturpreis 2021: Preisverleihung und Publikumsvoting am 8. Oktober in Linz

Linz (OTS) - Die Arbeiterkammer Oberösterreich hat wieder den AK-Literaturpreis ausgeschrieben. Prämiert werden unveröffentlichte literarische Texte, die sich kritisch mit Themen der Arbeitswelt und Gesellschaft auseinandersetzen. Der AK-Literaturpreis 2021 ist mit einem Preisgeld von insgesamt 10.000 Euro dotiert. Die Shortlist steht bereits fest. Am Freitag, 8. Oktober, lesen die fünf Nominierten ab 18 Uhr im AK-Bildungshaus Jägermayrhof in Linz um den Publikumspreis.

Im Frühjahr hat die AK erneut ihren Literaturpreis ausgeschrieben, insgesamt 155 Texte wurden eingereicht. Aus diesen anonymisierten Einreichungen hat die Expertenjury – Sebastian Fasthuber, Sonja Fröhlich, Günter Kaindlstorfer, Johann Öttl und die Siegerin von 2019 Marie Luise Lehner – die fünf besten Texte ausgewählt. Folgende Autorinnen und Autoren sind somit für den AK-Literaturpreis 2021 nominiert:

Florian Gantner – „Agile Arno“

Elias Hirschl – „Das Schweigen der Hydraulikpressen“

Barbi Marković – „Mortal Kombat“

Andreas Renoldner – „LIEBLOS LIEBEVOLL oder DAHEIM“

Mercedes Spannagel – „Alle Fische fliegen hoch“

Die Nominierten werden am Freitag, 8. Oktober, ab 18 Uhr im AK-Bildungshaus Jägermayrhof am Linzer Freinberg bei freiem Eintritt um den Publikumspreis lesen. So kommen auch die Besucherinnen und Besucher voll auf ihre literarischen Kosten. „ Natürlich wollen wir die hervorragenden Texte nicht der Öffentlichkeit vorenthalten. Die Literatur der Arbeitswelt soll an diesem Abend wieder den Stellenwert bekommen, den sie verdient “, freut sich AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer auf zahlreiches Publikum.

Die Reihenfolge der Lesungen wird ausgelost. Nach den Lesungen wählen die Zuhörer/-innen dann ihren Lieblingstext. Sobald die Stimmen ausgezählt sind, wird es um etwa 21 Uhr spannend: Die Gewinnerin/Der Gewinner des Hauptpreises, der mit 7.500 Euro dotiert ist, wird inklusive Jurybegründung verkündet – gefolgt vom mit 2.500 Euro dotierten Publikumspreis. Nach der feierlichen Verleihung der Preise durch AK-Vizepräsident Andreas Stangl lädt die Arbeiterkammer zum Austausch beim Buffet.

Durch das Programm führt die bekannte ORF-Kultur-Moderatorin Teresa Vogl. Für die musikalische Umrahmung sorgt Swantje. Alle Interessierten sind herzlich willkommen. Der Eintritt ist frei. Um Anmeldung beim AK-Kulturteam telefonisch unter 050/6906-2627 oder per Mail unter ticket@akooe.at wird gebeten.





