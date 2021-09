NEOS Wien/Bakos: Finanzielle Mittel für Männerarbeit werden verdreifacht

Gemeinderat: 100.000 Euro mehr für Gewaltprävention

Wien (OTS) - Im heutigen Wiener Gemeinderat wird mit der Förderung des Vereins Männerberatung ein weiteres wichtiges Paket im Sinne der Gewaltprävention auf den Weg gebracht. Dem Verein – eine Familienberatungs- und Präventionsstelle für männliche Jugendliche und Erwachsene – wird von Seiten der Stadt mit weiteren 100.000 Euro Budget unter die Arme gegriffen. Die finanziellen Mittel für diese wichtige Arbeit werden damit verdreifacht. „Ein wichtiges Zeichen angesichts des erschütternden Rekords an Gewaltverbrechen, die in diesem Jahr gegen Frauen und innerhalb des Familienkreises verübt wurden“, sagt NEOS Wien Jugend- und Frauensprecherin Dolores Bakos.

Der Verein Männerberatung bietet ein umfassendes psychosoziales und psychotherapeutisches Angebot an, wie unter anderem die Behandlung und den Abbau von Ängsten und Aggressionen, (sexuelle) Gewalt- und Präventivarbeit sowie Opferschutz und Familienberatung. Ziel ist, Männer dahingehend zu ermutigen, sich mit ihren eigenen Unsicherheiten auseinanderzusetzen, sich Hilfe zu holen und sich damit gegen den Weg der Gewalt zu entscheiden. „Gewaltschutz ist dann am effektivsten, wenn Präventionsarbeit Wirkung zeigt. Mit der neuerlichen Unterstützung der Männerberatung setzt die Stadt Wien ihr Engagement im Bereich des Gewaltschutzes fort“, so Bakos.

Erst im Juni hat die rot-pinke Fortschrittskoalition ein Gewaltschutzpaket in Höhe von 10 Mio. Euro vorgestellt. Neben einer verstärkten Unterstützung von Gewaltschutzvereinen steht dabei auch der Ausbau der Frauenhäuser Wiens und die Gewaltprävention in der Jugendarbeit im Fokus.

