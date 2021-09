40 Jahre Kohl & Partner

INNOVATION UND EXPANSION ZUM JUBILÄUM

Villach (OTS) - Kohl & Partner feiert im September 2021 seinen 40. Geburtstag. Seit 2018 unter neuer Führung, nimmt die Hotel-, Tourismus- und Destinationsberatung das Jubiläum zum Anlass, ihr neues Corporate Design zu präsentieren und Expansionspläne bekannt zu geben: Die Präsenz von Kohl & Partner in Deutschland wird um zusätzliche Büros erweitert, um künftig auch in Mittel- und Norddeutschland vertreten zu sein.

Gegründet 1981 von Tourismusexperten Manfred Kohl hat sich das österreichische Consultingunternehmen in den vergangenen vier Jahrzehnten zum führenden Ansprechpartner für Hotel-, Tourismus-, Infrastruktur- und Destinationsberatung im Alpenraum entwickelt. Im Jahr 2018 übergab Firmengründer Kohl die Leitung an acht seiner langjährigen PartnerInnen. Mit einer neuen, agilen Organisationsstruktur und digitalen Ansätzen hält die neue Führung das Unternehmen zukunftsfähig, trägt aber gleichzeitig die von den KundInnen geschätzte Professionalität, langjährige Erfahrung und umfassende fachliche Expertise des Pioniers weiter. Mit ihren 40 Jahren ist Kohl & Partner nicht nur die am längsten am Markt befindliche, sondern auch die größte Tourismusberatung Österreichs.

Mittlerweile verfügt Kohl & Partner über ein Netzwerk aus acht Büros in vier Ländern sowie ein internationales Berater-Team von über 40 ExpertInnen. Und die Zeichen stehen weiterhin auf Expansion: Die Deutschland-Präsenz der Tourismusberatung wird weiter ausgebaut. Aufbauend auf zahlreiche erfolgreiche Projekte, unter anderem für Tourismus NRW e.V., die Staatsbad Norderney GmbH und die Bundesländer Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern, möchte Kohl & Partner Deutschland zukünftig auch in Mittel- und Norddeutschland näher am Kunden sein. Daher werden zusätzliche Repräsentanzen entstehen, die die beiden bestehenden Standorte in Bayern und Baden-Württemberg ergänzten.

Auch im Außenauftritt spiegelt sich Innovation wider: Pünktlich zum Jubiläum gibt sich die Beratung ein neues Corporate Design inklusive neuer Website. Geradlinig, modern, charakterstark und selbstbewusst präsentiert sich der neue Auftritt. Das charakteristische Pink ist gedeckteren Farben gewichen, passend zur Beständigkeit des Unternehmens und seinem alpinen Wirkungsbereich. „Unser Ziel war es schon immer, unsere PartnerInnen auf Augenhöhe zu beraten, mit ihnen zu interagieren, statt zu dozieren. Dies möchten wir auch zukünftig in unserer Corporate Identity und im Firmenauftritt verankert wissen“, erklärt Erich Liegl, Geschäftsführer und einer der acht Managing Partner. Gemäß der Firmenphilosophie, stets individuell auf den Kunden zugeschnittene Lösungen zu erarbeiten und ihn - gleich einem Kompass - beständig und zuverlässig auf seinem Weg zu begleiten, findet sich die Kompassnadel auch im neuen Logo wieder.

Managing Partner Werner Taurer: „In den vergangenen 40 Jahren ist aus einem Drei-Mann-Betrieb ein modernes, zukunftsorientiertes und agiles Unternehmen mit internationalem SpezialistInnen-Team entstanden, das langjährige Erfahrung und aktuelles Know-how aus dem gesamten deutschsprachigen Raum und den Alpenländern einbringt. Unser Kundenstamm besteht heute gleichermaßen aus Hotels und Destinationen, wie auch Gastronomie- und touristischen Infrastrukturbetrieben und schätzt besonders die Qualität und Individualität unserer Arbeit. Dies weiterzuentwickeln und laufend zu verbessern ist unser Ziel für die Zukunft.“





