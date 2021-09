CTEK wird Testsieger im AUTO BILD Vergleichstest für Autobatterieladegerät

Vikmanshyttan, Schweden (ots/PRNewswire) - DAS CT5 TIME TO GO BEHÄLT SEINEN SPITZENPLATZ

CTEK AB, eine weltweit führende Marke im Bereich der Ladelösungen für Fahrzeuge, ist stolz darauf bekannt zu geben, dass ihr CT5 TIME TO GO Batterieladegerät als Testsieger prämiert wurde. Die AUTO BILD hat zusammen mit der Prüforganisation KÜS acht Autobatterie-Ladegeräte, darunter der Marken Noco, Gys und Bosch, getestet.

In fünf Kategorien sowie insgesamt 23 verschiedenen Teststufen, die sich mit der Verarbeitungsqualität, Benutzerfreundlichkeit, Funktionalität, Leistung und Qualität befassten, konnte sich das CT5 Time To Go gegen seine Konkurrenz durchsetzen.

Das CT5 TIME TO GO erzielte im Test 428 von möglichen 460 Punkten. Die Höchstpunktzahl erhielt das Ladegerät dabei in der Qualitätsprüfung.

"Die Auszeichnung ist nicht nur ein Beleg für die beispiellose Technologie, die in unseren Batterieladegeräten enthalten ist, sondern auch für die Sicherheit und die Praktikabilität des CT5 TIME TO GO-Ladegeräts, das die Bedürfnisse der heutigen Autofahrer am besten erfüllt."

Er fuhr fort: "Der Einsatz eines Batterieladegeräts spart nicht nur Zeit und Geld, indem er die Batterielebensdauer um bis zu drei Mal verlängert. Er ist auch ein Weg, um zu einer umweltfreundlicheren Mobilität beizutragen: So können Abfall und unnötiges Recycling reduziert werden."

Der CTEK CT5 TIME TO GO lädt, konditioniert und pflegt alle Arten von 12-V-Blei-Säure-Batterien des Typs NASS, Wartungsfrei, Ca/Ca, GEL, AGM und EFB - beide letzteren Typen sind in modernen Start-Stop-Fahrzeugen im Einsatz. Wie alle CTEK-Produkte ist auch das CT5 TIME TO GO leicht zu bedienen und funktioniert vollautomatisch. Weiterhin ist es funkenfrei, sicher in der Anwendung und verpolungsgeschützt. Die Herstellergarantie umfasst 5 Jahre.

Klicken Sie hier, um die Testergebnisse zu sehen.

Für weitere Informationen oder um den nächstgelegenen Händler zu finden, besuchen Sie www.ctek.com.

Gegründet in Dalarna, Schweden, ist CTEK die führende globale Marke für Batterieladelösungen, insbesondere für das Laden von Fahrzeugen.

CTEK vertreibt seine Batteriemanagementsysteme für alle Arten von Bleisäure-, Lithium- (LiFePO4) und Elektrofahrzeugbatterien weltweit und arbeitet mit mehr als 50 führenden Fahrzeugherstellern zusammen. Dabei konzentriert sich das Unternehmen auf die täglichen Anforderungen im privaten, als auch im professionellen Fahrzeugbereich.

CTEK ist stolz auf seine einzigartige Kultur, die auf einer Leidenschaft für Innovation und einem tiefen Engagement für den Übergang zu einer umweltfreundlicheren Mobilität basiert, indem branchenführende ESG-Standards eingehalten werden.

Rückfragen & Kontakt:

Katharine Parker

Leiterin PR und Externe Kommunikation

E-mail: katharine.parker @ ctek.com

Über CTEK:

