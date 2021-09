Erinnerung Metaller-KV: ArbeitnehmerInnen übergeben Forderungsprogramm am 23. September

Gewerkschaften werden gegen 12 Uhr die Lohn- und Gehaltsforderungen präsentieren

Wien (OTS) - Am Donnerstag, 23. September 2021, übergibt das Verhandlungsteam der ArbeitnehmerInnen um 11 Uhr in der Wirtschaftskammer Österreich das Forderungsprogramm für die Kollektivvertragsverhandlungen an alle Arbeitgeberverbände der Metallindustrie.

Danach werden die Gewerkschaften PRO-GE und GPA die Forderungen für die rund 190.000 Beschäftigten der Metallindustrie veröffentlichen. Voraussichtlich gegen 12 Uhr werden die beiden Chef-Verhandler, Rainer Wimmer (PRO-GE) und Karl Dürtscher (GPA), die Höhe der Lohn- und Gehaltsforderungen bekannt geben. Die nächsten KV-Verhandlungstermine mit den jeweiligen Arbeitgeberverbänden sind 29. September (Metalltechnische Industrie), 1. Oktober (Bergbau-Stahl sowie Nichteisen-Metallindustrie), 6. Oktober (Gas- & Wärmeversorgungsunternehmen), 8. Oktober (Fahrzeugindustrie und Gießereiindustrie).

BITTE MERKEN SIE VOR:

Start der Kollektivvertragsverhandlungen Metallindustrie

23. September 2021

WKÖ, Wiedner Hauptstraße 63, 1040 Wien (Es gilt die 3-G-Regel)



11 Uhr: Forderungsprogrammübergabe

Ca. 12 Uhr: Bekanntgabe der Lohn- und Gehaltsforderungen durch Rainer Wimmer (PRO-GE) und Karl Dürtscher (GPA)





