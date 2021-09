Schulterschluss der europäischen Wintersportwirtschaft unter Federführung des VSSÖ

Wintersportsektor fordert für die Saison 21/22 abgestimmte Regelungen über Ländergrenzen hinweg

Wien (OTS) - Die Wintersportwirtschaft ist für Österreich eine bedeutende Sparte: Mit einem Anteil von 11,5 Prozent am Ski-Gesamtmarkt ist Österreich nach den USA der zweitgrößte Absatzmarkt weltweit. Damit hat die rund 304 Mio. Euro schwere österreichische Skiindustrie auch international einen maßgeblichen Einfluss: Der breite Schulterschluss von 28 europäischen Organisationen im Rahmen eines offenen Briefes ist unter Federführung des VSSÖ entstanden. In dem Schreiben sprechen sich wichtige MarktteilnehmerInnen – darunter u.a. FESI, FEDAS, Intersport, Sport 2000, Atomic und Fischer – gemeinsam für klare politische Lösungen für die kommende Wintersaison aus.



Gernot Kellermayr, Präsident des VSSÖ: „Das Image von Österreich als Skination und -destination sorgt jährlich für einen starken Wintertourismus. Unsere Aufgabe liegt jetzt darin, diesen Wirtschaftszweig im Einklang mit dem Pandemiegeschehen durch gezielte Maßnahmen so zu unterstützen, dass wir Schritt für Schritt wieder dorthin kommen, wo wir vor der Pandemie bereits waren.“



Michael Nendwich, Sprecher des Sportartikelhandels in der Wirtschaftskammer Österreich: „In der letzten Saison haben wir gesehen, dass touristische Sportartikelgeschäfte aufgrund der Reisebeschränkungen Umsatzverluste von bis zu 95 Prozent verzeichneten. Das entspricht einem Umsatzminus pro Arbeitstag von 1,42 Mio. Euro. Ein solcher Komplettausfall muss in diesem Jahr unbedingt verhindert werden. Deshalb begrüßen wir die kürzlich verkündete Abstimmung zum Wintertourismus mit den angrenzenden Skiregionen.“



Wolfgang Mayrhofer, Sprecher der österreichischen Skiindustrie: „Die österreichische Skiindustrie ist auch für den internationalen Markt von erheblicher Bedeutung – jeder zweite weltweit verkaufte Ski kommt von einer österreichischen Marke. Eine europäische Lösung im Wintertourismus ist daher nicht nur wünschenswert, sondern fundamental für eine starke Wirtschaftsleistung.“

Über den VSSÖ

Der Verband der Sportartikelerzeuger und Sportausrüster Österreichs (VSSÖ), 1949 gegründet, ist eine gemeinnützige Institution mit der Ausrichtung, das Ansehen der Sportbranche zu fördern und die Interessen der Mitglieder sowohl national als auch international zu vertreten.



Zu den Kompetenzbereichen des VSSÖ gehören die Wahrung der gemeinsamen Interessen vor offiziellen nationalen und internationalen Gremien, die Herstellung oder Förderung des Kontaktes mit gleichartigen Organisationen im In- und Ausland, die Abhaltung von Fachausstellungen, die Errichtung eines Informationsdienstes für Mitglieder, die konzeptionelle Entwicklung von Bildungsmöglichkeiten für Mitglieder und auch die Bildung von Arbeitsgemeinschaften, die der Sportförderung dienen.



Im Wintersportbereich ist der VSSÖ unter anderem Initiator und Organisator der jährlichen ÖSFA – Österreichische Sportartikel-Fachmesse. Nächster Termin: 15.-17.2.2022 – 109. ÖSFA – Brandboxx Salzburg.



