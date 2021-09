Live aus der MET-Oper in New York: Cineplexx Opera Kinos starten Ticket-Vorverkauf am 29. September

Start der MET-Saison 2021/22 am 09. Oktober 2021 mit Boris Godunow von Modest Mussorgski

10 außergewöhnliche Opern live aus der Metropolitan Opera in New York im können im gemütlichen Ambiente der Cineplexx Kinos miterlebt werden

11 teilnehmende Cineplexx Kinos von Wien, Graz über Hohenems bis Bozen

Gesamtes Programm, teilnehmende Kinos und Ticketpreise unter www.cineplexx.at/opera

Die MET-Oper kehrt nach einem Jahr Pause endlich wieder zurück. Auch in dieser Saison werden abwechslungsreiche Werke mit den berühmtesten Opernstars der Welt präsentiert – mit Cineplexx haben Opern-LiebhaberInnen die Chance, spektakuläre Aufführungen auf großer Leinwand und damit hautnah zu erleben. Werke von Jules Massenet, Modest Petrowitsch Mussorgski bis Richard Strauss sind nur ein kleiner Teil des Programms. Der Vorverkauf der ersten vier Vorstellungen der Saison 2021/22 startet am Mittwoch, den 29. September. Karten* sind ab 17 Uhr an allen Kassen der teilnehmenden CINEPLEXX Opera Kinos oder im Internet auf www.cineplexx-oper.at erhältlich.

Den Start macht das Werk von Modest Mussorgski „Boris Godunow“ am 09. Oktober 2021, danach folgt ein Highlight auf das andere. „Kulturfans steht eine großartige Opern-Saison bevor. Wir freuen uns sehr, dass wir heuer wieder die renommierte MET-Opera auf die großen Leinwände in Österreich bringen können“, so Christian Langhammer, CEO/Hauptgesellschafter Constantin Film & Cineplexx Kinobetriebe.

Kultur und Unterhaltung vom Feinsten

„Seit mehr als 13 Jahren bringen wir bereits Kulturhighlights wie die MET aus New York auf die Cineplexx Leinwände und beweisen damit, dass nationaler und internationaler qualitativer Content auch im Multiplex Kino erfolgreich positioniert werden kann“, so Langhammer. Elf der Cineplexx-Standorte werden in Summe zehn Aufführungen live aus New York übertragen: Village Cinema Wien Mitte, Cineplexx Donau Zentrum, Cineplexx Wienerberg, Cineplexx Wiener Neustadt, Cineplexx Linz, Cineplexx Salzburg Airport, Cineplexx Graz, Stadtkino Villach, Cineplexx Hohenems und Cineplexx Bozen.





* Ticketpreise:

> pro Oper: € 34,- (zuzüglich Aufschläge für Cinegold-Sitzplatzkategorien)

> pro Oper für Ö1 Club-Mitglieder € 29,80 und Freunde der Wiener Staatsoper (zuzüglich

Aufschläge für Cinegold-Sitzplatzkategorien)

> Ein Aboverkauf ist für die Saison 2021/22 nicht vorgesehen

> Im Stadtkino Villach können Tickets erst ab 30. September an der Kassa gekauft werden





Über Cineplexx und die Constantin Film-Holding GmbH

Die Constantin Film-Holding GmbH steht mit ihren Kinobeteiligungen Cineplexx Kinobetriebe GmbH und Lichtspieltheater Betriebs GmbH für modernes, visionäres Kino und ist unangefochtener Vorreiter in punkto Kinotechnologie und Servicestandards – 2018 und 2019 wurde dies mit den aktuellen Innovationen im Cineplexx Wienerberg (Onyx-LED und Real D Ultimate Screen sowie Barco Flagship-Laser), im Cineplexx Graz, Split, Belgrad und Novi Sad (MX4D), dem IMAX Laser im Cineplexx Donau Zentrum und Apollo und dem ersten Dolby Cinema in Wien im Village Cinema und danach im Cineplexx Millennium City, dem nun mehr vierten Dolby Cinema Standort nach Linz und Salzburg Airport, bestätigt.

Der Beginn der Firmengeschichte erfolgte 1951 mit dem Filmverleih Constantin-Film in Österreich, seit 1985 steht das Unternehmen unter leitender Mitarbeit und Teilhaberschaft beziehungsweise in Folge komplett im Eigentum österreichischer Unternehmer. In den 70er Jahren erfolgte eine bundesweite Ausweitung der Spielstätten unter dem Namen Constantin-Film Kinos. Die Cineplexx Kinobetriebe GmbH ist eine Tochtergesellschaft der 1985 gegründeten Constantin Film-Holding-GmbH, mit über 60 Kinos in 12 Ländern: Österreich, Kroatien, Serbien, Slowenien, Bosnien & Herzegowina, Montenegro, Nord-Mazedonien, Albanien, Kosovo, Griechenland, Rumänien und Italien. Über 400 Säle mit mehr als 70.000 Sitzen werden betrieben. Der letzte Expansionsschritt erfolgte im Februar 2019 mit dem Kauf der UCI Kinowelt und den damit verbundenen drei Standorten in Österreich. 2019 und 2020 ging die Expansion im SEE-Bereich mit 6 Kinos in Rumänien in eine neue Phase.

Mit rund 1.700 MitarbeiterInnen erwirtschaftete das Unternehmen im Jahr 2019 einen Umsatz von mehr als 150 Millionen Euro. 2019 begrüßten die Cineplexx Kinos knapp 13 Millionen Besucher.

Mehr Informationen zu Österreichs führendem Kinobetreiber auf www.cineplexx.at.

Dolby, Dolby Atmos, Dolby Voice, und das Doppel-D-Symbol sind eingetragene Marken von Dolby Laboratories. Dolby Cinema und Dolby Vision sind Marken von Dolby Laboratories. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. DLB-G

