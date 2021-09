UNHCR: 10. „Langer Tag der Flucht“ am 1. Oktober

100 kostenlose Veranstaltungen und Programmpunkte rund um die Themen Flucht, Menschenrechte und Zusammenleben

Wien (OTS) - Flucht, Menschenrechte und Zusammenleben stehen im Mittelpunkt der UNHCR-Veranstaltungsreihe „Langer Tag der Flucht“, die am 1. Oktober in ganz Österreich stattfindet. Im heurigen zehnten Jubiläumsjahr werden insgesamt rund 100 Programmpunkte kostenlos angeboten. Der „Lange Tag der Flucht“ startet am Vormittag mit einem maßgeschneiderten Programm für Schulklassen. Das allgemeine, ebenfalls kostenlose Programm bietet bis in den späten Abend hinein knapp 50 Einzelveranstaltungen.

Initiiert wurde der „Lange Tag der Flucht“ vom UN-Flüchtlingshochkommissariat UNHCR, mittlerweile sind Dutzende NGOs, zivilgesellschaftliche Initiativen, Kunst- und Kulturinstitutionen sowie Sportvereine mit unterschiedlichsten Programmpunkten als Veranstalter*innen dabei.

„Am ‚Langen Tag der Flucht’ können sich Besucher*innen auf vielfältige Weise und je nach persönlichem Interesse dem Themenkreis Flucht nähern. Wir wollen einerseits Möglichkeiten bieten, sich vertiefend mit verschiedenen Aspekten auseinanderzusetzen und Neues zu entdecken, sowie bei allem Ernst der Thematik auch Raum für unbeschwerte Begegnungen bei Workshops, Sport und Spiel schaffen“, so Christoph Pinter, Leiter von UNHCR Österreich.

Die aktuelle Corona-Situation macht auch heuer wieder eine etwas andere Ausgabe der Veranstaltungsreihe nötig: Im Jubiläumsjahr warten auf die Besucher*innen kleine, aber feine Veranstaltungen, Outdoor-Programm sowie digitale Formate.

Langer Tag der Flucht-Klassiker, digitale Angebote und neue Formate

Zahlreiche Museen öffnen heuer wieder ihre Türen und bieten spezielle Führungen und Programme wie z. B. das Weltmuseum, das Jüdische Museum in Wien und Hohenems oder das Obere Belvedere in Wien. Auch der Escape-Room von Künstlerin Deborah Sengl im MuseumsQuartier Wien kann wieder den gesamten Tag kostenlos besucht werden. Zusätzlich beleuchten Ausstellungen in Steyr, Imst und Wien das Thema Flucht auch aus lokaler Perspektive.

Gemeinsames Essen und Gespräche in gemütlicher Atmosphäre erwarten Besucher*innen z. B. im Freunde Café in Wien oder an der „Langen Tafel“ in Eisenstadt ebenso wie bei der Living Books-Veranstaltung im Café Baharat.

Sportliche Tradition beim „Langen Tag der Flucht“ haben das UNHCR-Fußballturnier, das von der Wiener Viktoria ausgerichtet wird, und das Rugby Try Out. Ein weiterer Fixpunkt ist die Straßenaktion in der Linzer Innenstadt.

Klassiker am „Langen Tag der Flucht“ sind Lesungen, heuer unter anderem mit dem aus Syrien stammenden Schriftsteller Omar Khir Alanam in Wien und der Autorin Nahid Shahalimi, die in Linz das Leben von Frauen in Afghanistan thematisiert. Ebenso wieder am Programm stehen besondere Stadtführungen, heuer z. B. in Innsbruck, Kinovorstellungen, Konzerte in kleinem Rahmen und Workshops.

Wer beim „Langen Tag der Flucht“ lieber vom Wohnzimmer aus oder von unterwegs dabei sein möchte, kann sich durch das von UNHCR gestaltete WebQuest, eine digitale Rätselrallye, klicken. Online-Diskussionen und Podcasts komplettieren das digitale Programm.

Alle Programmpunkte finden Sie unter www.langertagderflucht.at

Rückfragen & Kontakt:

Mag.a Ruth Schöffl

Mail: schoeffl @ unhcr.org

Tel.: +43/1 26060 5307