Vereinigte Bühnen Wien und ORF III präsentieren die „Faszination Musical“

„Kultur Heute“ und „Erlebnis Bühne LIVE“ zur Eröffnung des Raimund Theaters

Wien (OTS/RK) - ORF III begleitet die Wiedereröffnung des Raimund Theaters der Vereinigten Bühnen Wien, ein Unternehmen der Wien Holding, mit einem großen Musical-Schwerpunkt. Am Freitag, den 24. September 2021, gewährt ein „Kultur Heute Spezial“ einen Einblick in das frisch renovierte Theater und die neue Musical-Rubrik „Faszination Musical“ feiert ihre Premiere. Am Sonntag, den 26. September 2021, überträgt „Erlebnis Bühne LIVE“ dann „Die Große Raimund-Theater-Eröffnungsgala“ um 20:15 Uhr live-zeitversetzt auf ORF III.

„Kultur Heute Spezial“ zur Eröffnung des Raimund Theaters am Freitag, 24. September 2021 um 19:45 Uhr

In einer Spezialausgabe „Kultur Heute“ aus dem Raimund Theater am Freitag, dem 24. September 2021, besucht ORF-III-Moderatorin Ani Gülgün-Mayr das frisch renovierte Theaterhaus, bittet VBW-Geschäftsführer Franz Patay, VBW-Musical-Intendant Christian Struppeck und Architekt Roman Mramor zum Interview und zeigt, was sich im Zuge des Umbaus alles getan hat.

Weiters erfolgt im Rahmen der Sendung die Premiere der ersten Folge der neuen Musical-Rubrik „Faszination Musical“. Sängerin, Schauspielerin und Moderatorin Elisabeth Engstler gibt freitags ab dem 24. September sechs Wochen lang Einblicke in den künstlerischen Alltag der Vereinigten Bühnen Wien und trifft Musicalstars zum Interview. In der Auftaktfolge ist Ana Milva Gomes, die auch die Eröffnungsgala im Raimund Theater an der Seite von VBW-Musical-Intendant Christian Struppeck moderieren wird, zu Gast. Im frisch renovierten Raimund Theater, spricht sie mit Elisabeth Engstler über ihren Bezug zum Haus, ihre Rollen am Raimund Theater und schwelgt in alten Erinnerungen. Zudem erzählt die niederländische Musicaldarstellerin über ihr neues Leben als Mama und welche Rolle noch ganz oben auf ihrer Wunschliste steht.

„Erlebnis Bühne LIVE“ überträgt „Die große Raimund-Theater-Eröffnungsgala“ am Sonntag, 26. September 2021 um 20:15 Uhr

Am Sonntag, dem 26. September 2021, folgt dann das eigentliche Highlight: ORF III überträgt in „Erlebnis Bühne LIVE“ live-zeitversetzt „Die große Raimund-Theater-Eröffnungsgala“ um 20.15 Uhr. Begleitet vom Orchester der Vereinigten Bühnen Wien werden Maya Hakvoort, Ana Milva Gomes, Milica Jovanović, Carin Filipčić, Mark Seibert, Lukas Perman, Drew Sarich, Riccardo Greco, Vanessa Heinz und Oedo Kuipers einen schillernden Streifzug durch die Welt des Musicals darbieten.

Das Publikum darf sich u. a. auf Melodien aus international erfolgreichen VBW-Musicals wie „Elisabeth“, „Mozart!“, „Rebecca“, „Tanz der Vampire“, „I am from Austria“, aber auch aus weiteren Musical-Klassikern wie „Das Phantom der Oper“, „Les Misérables“ oder „Jesus Christ Superstar“ freuen.

Bereits ab 19.40 Uhr berichtet „Kultur Heute“ in einer Spezialausgabe vom „Red Carpet“ des Raimund Theaters. Das „Kultur Heute“-Team bittet die Stars am Roten Teppich zum Interview, wirft nochmals einen Blick auf die abgeschlossenen Renovierungsarbeiten im Raimund Theater und gibt erste Einblicke in die neue Saison.

