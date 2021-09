11. Bezirk: Neue Schau „Mautner Markhof in Simmering“

Von 24.9.2021 bis 29.7.2022: Einblicke in spannende Familien- und Firmenhistorie, Info per E-Mail: bm1110@bezirksmuseum.at

Wien (OTS/RK) - Im Bezirksmuseum Simmering (11., Enkplatz 2) ist von Freitag, 24. September 2021, bis Freitag, 29. Juli 2022, die Sonder-Ausstellung „Mautner Markhof in Simmering“ zu sehen. Die informative Schau beleuchtet den Zeitraum „Vom Biedermeier ins 21. Jahrhundert“ und gibt Auskunft über die Geschichte der Familie Mautner Markhof, über die Historie der Unternehmen und über den Standort Simmering (seit 1861).

Besucherinnen und Besucher werden über Produkte aus dem Hause Mautner Markhof aufgeklärt (Hefe, Alkohol, Spirituosen, Essig, Senf und Fruchtsirup). Neben Angaben zu Herstellungsprozessen und Marken behandelt die Ausstellung die Unternehmenskultur und ermöglicht eine „Optisch genussvolle Zeitreise“. Das Museum ist jeweils am Freitag von 14.00 bis 17.00 Uhr sowie am zweiten und vierten Sonntag im Monat von 10.00 bis 12.00 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist kostenlos, Spenden sind willkommen. Vom Publikum wird die Einhaltung der aktuellen Corona-Vorgaben erwartet. Die ehrenamtliche Museumsleiterin, Petra Leban, ist unter der Telefonnummer 4000/11 127 (in den Öffnungsstunden) erreichbar. Beantwortung von Anfragen via E-Mail: bm1110@bezirksmuseum.at.

Sehenswert: Alte Fotoaufnahmen, Dokumente, Werbung, u.a.

Erläuterungen zur Nutzung der „Mautner Gründe“ und Anekdoten runden die Präsentation ab. Gezeigt werden Textbeiträge sowie historische Fotografien, Dokumente, Werbematerial, Objekte und andere Exponate. An Feiertagen und an schulfreien Tagen bleiben die Museumsräume in der Regel geschlossen. Über die Familie und „Mautner Markhof“-Betriebe im 3. und 21. Bezirk berichten das Bezirksmuseum Landstraße und das Bezirksmuseum Floridsdorf in eigenen Sonder-Ausstellungen. Infos dazu: www.bezirksmuseum.at.

