SPÖ-Deutsch: „Volle Unterstützung für PVÖ-Forderung nach Pensions-Hunderter“

Pensionsanpassung der Regierung zu gering: „Angesichts der Teuerungswelle müssen kleine Pensionen jetzt sofort gestärkt werden“ – Stärkt Kaufkraft und Wirtschaf

Wien (OTS/SK) - Volle Unterstützung für die Forderung von PVÖ-Präsident Kostelka nach einem Pensions-Hunderter für die Bezieher*innen kleiner Pensionen kommt heute, Mittwoch, von SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch. „Die SPÖ hat von Anfang an klargemacht, dass die von der Regierung vorgesehene Pensionsanpassung zu gering ist – vor allem wenn man bedenkt, dass wir uns mitten in der größten Teuerungswelle seit zehn Jahren befinden. Die Menschen mit kleinen Pensionen leiden besonders unter der extremen Teuerung und den stark gestiegenen Lebensmittelpreisen. Allein Gemüse hat sich um über 5 Prozent verteuert, auch Brot und Fleisch sind empfindlich teurer geworden. Es ist daher ein Schlag ins Gesicht der vielen kleinen Pensionsbezieher*innen, dass die Regierung sie mit einer viel zu geringen Pensionserhöhung abspeisen will, die noch dazu viel zu spät, nämlich erst mit 1. Jänner nächsten Jahres gelten soll. Kleine und mittlere Pensionen brauchen jetzt sofort den Pensions-Hunderter. Das ist eine Frage der Gerechtigkeit und unbedingt notwendig zur Stärkung der Kaufkraft der Pensionist*innen“, so Deutsch, der gegenüber dem SPÖ-Pressedienst klarstellt, dass „der Pensions-Hunderter auch ein wichtiger Beitrag zur Stärkung des Konsums und damit der Wirtschaft“ wäre. **** (Schluss) mb/lp

