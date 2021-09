Immo-Crowdinvesting-Plattform: „Rendite Boutique“ startet in Österreich

Bereits ab 50 Euro sicher in qualitativ hochwertige und nachhaltige Immobilien investieren – und das mit einer Rendite von sechs bis acht Prozent

Wien (OTS) - Die Sparbuchzinsen sind niedrig und die Börsen wankelmütig. Gleichzeitig boomt der Immobilienmarkt in Österreich und bietet zahlreiche Investmentmöglichkeiten. Mit der neuen Immobilien-Crowdinvesting-Plattform Rendite Boutique (www.renditeboutique.at) kann man bereits ab 50 Euro in qualitativ hochwertige und nachhaltige Immobilien veranlagen. Dominic Lorenz, Mitbegründer von Rendite Boutique: „Die Renditen bei den auf unserer Plattform angebotenen Immobilien liegen zwischen sechs und acht Prozent pro Jahr und sind damit für die derzeitige Zinssituation außerordentlich hoch. Dies liegt daran, dass das investierte Kapital einer eigenkapitalähnlichen Verzinsung unterliegt.“ Darüber hinaus werden bevorzugt kurze Laufzeiten zwischen 12 und 36 Monaten angeboten, damit investiertes Kapital zuzüglich Zinsen rasch wieder zu den Investoren zurückfließt.

Hohe Sicherheitsstandards

Im Rahmen eines mehrstufigen Verfahrens werden alle Projekte auf ihre Sicherheit für die Investoren geprüft. Lisa Lorenz, Mitbegründerin von Rendite Boutique: „Bei uns werden ausschließlich Projekte von erfahrenen Projektentwicklern mit guten und bereits realisierten Referenzprojekten zur Finanzierung über unsere Plattform freigegeben. Zudem werden nur Projekte mit einer positiven Finanzierungszusage einer österreichischen oder deutschen Bank in das Prüfverfahren von Rendite Boutique aufgenommen. Durch eine positive Beurteilung eines seriösen Kreditinstituts können wir gewährleisten, dass das jeweilige Projekt plausibel geplant wurde und erfolgreich umsetzbar ist.“ Nur wenn diese Grundvoraussetzungen erfüllt sind, werden die Projekte bei Rendite Boutique einer mehrstufigen internen Prüfung unterzogen, ob sie hinsichtlich Qualität und Ausrichtung den Standards von Rendite Boutique entsprechen. „Danach prüfen zertifizierte Sachverständige die Projekte auf Plausibilität und Machbarkeit und im Anschluss daran werden alle Unternehmensdaten noch von einer Wirtschaftsprüfungskanzlei einem Check unterzogen“, so Lisa Lorenz. Ein weiteres Sicherheitsnetz für Investoren ist, dass die Abwicklung der Zahlungen über ein insolvenzgesichertes Treuhandkonto von SecuPay erfolgt.

Nachhaltige Immobilieninvestments

Ein besonderes Asset von Rendite Boutique ist, dass bei den angebotenen Projekten ein Schwerpunkt auf dem Thema Nachhaltigkeit liegt. Neben ökologisch nachhaltigen Neubauprojekten werden in Zukunft auch Investitionsmöglichkeiten in umfassende Revitalisierungsprojekte von bestehenden Immobilien, die eine ökologische Aufwertung zum Ziel haben, angeboten. Dominic Lorenz: „Mit Rendite Boutique können Investoren einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz leisten.“

Top-Eröffnungsangebot

Den Vollbetrieb nimmt Rendite Boutique am 14. Oktober 2021 auf. Derzeit kann man sich auf der Website www.renditeboutique.at bereits voranmelden. Kunden, die sich jetzt anmelden, werden umgehend über die ersten Immo-Angebote informiert und haben damit einen Startvorteil. Beim Launch von Rendite Boutique erwarten die Investoren ein bis zwei besonders spannende Projekte. Bereits ab 50 Euro ist ein Investment möglich – und, zum Start von Rendite Boutique gibt es außerdem ein besonderes Extra: Investments ab 1.000 Euro werden mit einem Zusatz-Bonus in der Höhe von 250 Euro belohnt. Damit ist eine Spitzenverzinsung vom Beginn an garantiert.

Mehr Infos unter: www.renditeboutique.at

Fotolink (Credit: Rendite Boutique): https://flic.kr/s/aHsmWNotGX

Rückfragen & Kontakt:

Unlimited Communications GmbH

Stephan Scoppetta, Managing Partner

Mobil: +43 (0) 664 124 29 76

E-Mail: s.scoppetta @ unlimited-communications.at