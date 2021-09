Die Angewandte bei Architekturbiennale Venedig mit Künstlerischer Forschung & Präsentation von neuem Journal zu urbanen Themen

Zwei Veranstaltungen im Rahmen der Biennale Sessions am 25. Sept 2021 - Auch Livestream

Wien (OTS) - Die Universität für angewandte Kunst Wien ist auch heuer wieder bei der Architekturbiennale in Venedig aktiv und lädt zu zwei hochkarätig besetzten Podiumsdiskussionen in der Lagunenstadt ein. Allen, die nicht vor Ort teilnehmen können, steht ein Livestream zur Verfügung.

Im Rahmen der Biennale Sessions wird am Samstag, 25. September 2021 um 13 Uhr zu Künstlerischer Forschung und Architektur: Über die Möglichkeiten und Verantwortungen angewandten Verstehens durch Kunst und Forschung diskutiert: Inwieweit spielt das Radikale in der Kunst und das Explizite von Forschung im Kontext der Architektur eine Rolle? Inwieweit kann künstlerische Forschung mit ihrem spekulativ offenen Mindset die Architektur grundlegend herausfordern? Inwieweit kann die Arbeit im Feld der Architektur als Best Practise eines künstlerisch forschenden Arbeitens gelten? In einem offenen Gespräch wird von den Erfahrungen der Teilnehmer:innen ausgegangen um zu entdecken, was evident scheint und nun vielleicht neu verstanden werden sollte. Ab 16 Uhr wird die Nullnummer des neuen internationalen Journals forA on the Urban im Zentrum des ersten Forum on the Urban stehen. Das Institut für Architektur (IoA) an der Angewandten initiierte forA on the Urban in Hinblick auf das offen bekundete Interesse an neuen Themen und Formaten, die hier bewusst Beiträge zusammenführen sollen, die sich mit räumlichen Verflechtungen, Dialogen und Prozessen befassen, ohne ein bestimmtes Thema zu formulieren. Die Nullnummer soll vielmehr das Feld öffnen, um reichhaltiges Material und Denkanstöße für die weitere Erforschung in den folgenden Ausgaben zu liefern. Dementsprechend ist die derzeitige Strategie eine doppelte: Einerseits sollen die eingeladenen Beiträge eine Richtung und einen Rahmen vorgeben, der sich auf einen ganz bestimmten Hintergrund und ein hohes Maß an Fachwissen stützt, andererseits ist die offene Aufforderung zur Einreichung von Beiträgen nicht auf ein bestimmtes disziplinäres Feld beschränkt, sondern offen für räumliche Untersuchungen aller Art.

25.9.2021 um 13 Uhr: Artistic Research und Architektur: Über Möglichkeiten und Verantwortungen angewandten Verstehens durch Kunst und Forschung. Es begrüßt Gerald Bast. Unter der Moderation von Alexander Damianisch (Angewandte) setzen sich Daniela Mitterberger und Tiziano Derme (Architekt:innen / mit MAEID im Arsenale in Venedig vertreten, AT/IT), Anderwald + Grond (Künstler:innen und Professur Artistic Research PhD, Angewandte, AT) , Barbara Imhof (Architektin und Forscherin, AT), Clemens Preisinger (Architekt und Lehrender, AT), Alex Arteaga (Architekt und Forscher, ES) miteinander auseinander.

25.9.2021 um 16 Uhr: Präsentation der Nullnummer forA on the Urban im Rahmen des gleichnamigen Forums. Nach einer Einführung ins Thema durch Andrea Börner, Cristina Diaz Moreno, Efren Garcia Grinda und Barbel Mueller begrüßt Gerald Bast zur Podiumsdiskussion (alle: Angewandte). Es diskutieren Saskia Sassen (Soziologin und Wirtschaftswissenschaftlerin, USA), Lesley Lokko, Architektin und Gründerin und Direktorin des African Futures Institute (AFI), Ghana, John McMorrough, Architekt und Wissenschaftler, USA und Liam Young, Architekt und Filmregisseur, USA.

Beide Diskussionen werden via Livestream auf der Website der Angewandten (dieangewandte.at), des IoA und auf der Facebook-Site der Angewandten übertragen. Die Teilnahme vor Ort in Venedig ist kostenfrei.

Ort: La Biennale di Venezia, Biennale Sessions, Ca‘ Giustinian, Sala delle Colonne, San Marco 1364/A, 30124 Venedig

