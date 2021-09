Mindtree expandiert in Europa und im asiatisch-pazifischen Raum mit Ernennungen von Führungskräften, um die nächste Wachstumsphase zu beschleunigen

London and Melbourne, Australien (ots/PRNewswire) - Mindtree, ein weltweit aktives Unternehmen für Technologiedienstleistungen und digitale Transformation, expandiert in Europa und im asiatisch-pazifischen Raum. Das Unternehmen hat mehrere wichtige Führungspositionen besetzt, um das Wachstum in den beiden Märkten anzukurbeln.

Das Unternehmen hat Klaus Seifert zum Head of Strategy for Europe und Chief Business Officer für Deutschland, Österreich und die Schweiz (DACH) ernannt. Klaus Seifert wird seine Tätigkeit in München ausüben. Er verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in den Bereichen Vertrieb, Geschäftsentwicklung und P&L-Management in verschiedenen Branchen. Zuvor leitete er den Geschäftsbereichs Global Technology Services DACH bei IBM.

Erik Julius Larsen ist dem Unternehmen als Chief Business Officer for Nordics and Benelux beigetreten. Erik Julius Larsen verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in verschiedenen Führungspositionen in der IT-Branche in Nordeuropa. Bevor er zu Mindtree kam, war er bei Cognizant als Country Manager und Head of Sales für die nordischen Länder tätig.

Dominic Del Giudice wurde zum Chief Business Officer für den asiatisch-pazifischen Raum ernannt. Der von Melbourne arbeitende Dominic Del Giudice bringt mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in den Bereichen Management Consulting, Business und digitale Transformation sowie Unternehmens- und Technologielösungen in großen multinationalen Unternehmen zu Mindtree mit. Er kam von IBM zu Mindtree, wo er Vice President and Senior Partner bei IBM Global Business Services für den Bereich Asien-Pazifik und Australien/Neuseeland war.

"Als Teil unserer 4X4X4-Strategie investieren wir nachhaltig in Europa und im asiatisch-pazifischen Raum. Wir wollen unsere Führungskompetenzen und strategischen Partnerschaften in diesen Märkten stärken, um ein überdurchschnittliches Wachstum zu erzielen", sagte Venu Lambu, Executive Director und President, Global Markets bei Mindtree. "Wir freuen uns über das umfassende Branchenwissen und die technischen Kompetenzen, die diese Führungskräfte unseren Kunden bieten. Unternehmen in Europa und im asiatisch-pazifischen Raum suchen zunehmend nach strategischen Technologiepartnerschaften, um ihre Umsätze und ihr Wachstum zu maximieren. Daher brauchen wir starke Führungspersönlichkeiten mit einem tiefgreifenden Verständnis dieser Märkte, um unseren Kunden dabei zu helfen, aus der digitalen Transformation Nutzen zu ziehen."

