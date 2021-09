151.618 Proben in Oberösterreich ausgewertet - nur 0,08 % positiv

Auswertungen der COVID Fighters zeigen: Nur 125 positive Fälle an Oberösterreichs Schulen

Wien/St.Pölten/Linz (OTS) - Insgesamt wurden gestern, am 20.9.2021 von den COVID Fighters 151.618 Proben oberösterreichischer Schülerinnen und Schüler ausgewertet. Die erfreuliche Nachricht: Nur 125 Proben waren positiv, das sind 0,08 %.

99,5 % der oberösterreichischen Schulstandorte von Transportfahrern angefahren

Das medizinische Testunternehmen COVID Fighters, das die Gurgelproben der oberösterreichischen Schülerinnen und Schüler auswertet, verweist darauf, dass die Abholung insgesamt sehr gut funktioniert habe. Boris Fahrnberger, Geschäftsführer der COVID Fighters, sagt: “Wir sind insgesamt zufrieden. 99,5% der 1.018 Schulstandorte wurden von unserem Logistikpartner der COVID Fighters zur Probenabholung angefahren. Bei 5 Schulen, darunter die VS und MS Naarn und die VS Baumgartenberg, kam es leider zu logistischen Problemen, was wir bedauern. Die Proben dieser Schulen wurden heute früh nachträglich abgeholt und ausgewertet.”

Andere Abholprobleme - eine Schule auf Wandertag

"Bei weiteren 25 von 1.018 Schulen kam es bei der Abholung zu anderweitigen Problemen. Es waren zum Beispiel die Säcke mit den Proben nicht fertig. Eine Schule etwa war gar nicht da, sondern auf Wandertag, da konnten wir natürlich auch nichts abholen.”, so Fahrnberger.

Probensäcke sollen an sicherem Ort bereitstehen - Abholzeiten zwischen 8 Uhr 30 und 14 Uhr 30

“Wir vertrauen unserem Logistikpartner. Ich bitte die Schulen aber auch um Verständnis, dass unsere Fahrer aufgrund ihres dichten Zeitplans nicht bei der Schule warten können, bis die Säcke fertig sind. Sie sind darauf angewiesen, dass die Säcke mit den Proben ordnungsgemäß an einem sicheren Ort zur Abholung bereitstehen.” erklärt der Geschäftsführer der COVID Fighters. Die Probensäcke werden zwischen 8 Uhr 30 und 14 Uhr 30 von den Schulen abgeholt und dann zur direkten Auswertung in das Großlabor der COVID Fighters im VAZ in St.Pölten gebracht.

"Schultests sehr gut angelaufen"

"Grundsätzlich sind die Schultests in Oberöstereich sehr gut angelaufen. Wir danken den Schulen für die gute Kooperation.", so Boris Fahrnberger, Geschäftsführer der COVID Fighters.

