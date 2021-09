Terminaviso: Präsentation der „Nationalen Finanzbildungsstrategie“ mit Finanzminister Gernot Blümel und Nicola Brandt (OECD)

Wien (OTS) - Die österreichische Wirtschaft und Gesellschaft war in den letzten Jahren mit mehreren Herausforderungen im Zusammenhang mit den sich schnell entwickelnden Finanzmärkten, Unsicherheiten bei der Altersvorsorge, neuen Finanzprodukten sowie außergewöhnlichen Situationen wie der COVID-Krise, betroffen. Finanzbildung ist ein wirksames Instrument, um die Gesellschaft dabei zu unterstützen, sich auf die Bewältigung dieser Herausforderungen vorzubereiten und ein finanziell selbstbestimmtes Leben zu führen. Vor diesem Hintergrund hat die österreichische Bundesregierung im vergangenen Jahr in Kooperation mit der OECD und der EU-Kommission an einer „Nationalen Finanzbildungsstrategie“ gearbeitet.

Anlässlich der Präsentation dieser "Nationalen Finanzbildungsstrategie" lädt Finanzminister Gernot Blümel die Vertreterinnen und Vertreter der Medien herzlich zu einer Pressekonferenz ein. Als Gesprächspartner steht Nicola Brandt, Leiterin des OECD Berlin Centre zur Verfügung. Weiters wird Mairead McGuiness, EU-Kommissarin für Finanzstabilität, Finanzdienstleistungen und Kapitalmärkte ein Statement beisteuern.

Zeit: 23. September 2021 um 10.30 Uhr

Ort: Bundesministerium für Finanzen, 1010 Wien, Johannesgasse 5, Dachgeschoß

Die Pressekonferenz wird auf der Facebook-Seite des Finanzministeriums live übertragen. Darüber hinaus besteht vor Ort eine Film- und Fotomöglichkeit.

Wir bitten Sie, während der gesamten Pressekonferenz eine FFP 2-Maske zu tragen sowie die geltenden Coronaregeln einzuhalten.

Wir freuen uns, Sie im Finanzministerium zu begrüßen und bitten Sie, beim Portier einen gültigen Presseausweis vorzuweisen.

