Lady Gaga exklusiv: Streaming-Konzert in den Fan-Zonen der Westfield Shopping City Süd und des Westfield Donau Zentrums live erleben

Ab sofort können Fans des US-Superstars Tickets für die Live-Übertragung in den Fanzonen der beiden Einkaufszentren online reservieren

Wien (OTS) - Besucher*innen des Westfield Donau Zentrums und der Westfield Shopping City Süd, sowie Fans aus aller Welt,können sich auf eine exklusive, kostenlose und einmalige Online-Performance von Lady Gaga am Donnerstag, dem 30. September 2021, freuen, bei der der Megastar ausgewählte Jazz-Klassiker und Songs ihres neuen Duett-Albums mit Tony Bennet „Love for Sale“ performen wird. Der US-amerikanische Superstar Lady Gaga bringt für diesen exklusiven Auftritt ihre Fans aus der ganzen Welt zusammen, welche die Performance in den Fan-Zonen des Westfield Donau Zentrums und der Westfield Shopping City Süd oder per Live-Stream online auf Live.Westfield.com/german feiern können. Das Event findet im Rahmen des offiziellen Rebrandings statt, bei dem aus dem Donau Zentrum das Westfield Donau Zentrum und der Shopping City Süd die Westfield Shopping City Süd wird.

In den Westfield Fan-Zonen werden Fans im besonderen Flair eines Jazz-Pop-up-Theaters empfangen, dessen Ambiente vom neuen Album „Love For Sale“ inspiriert sein wird. Das exklusive Erlebnis vor Ort findet weltweit in 21 Westfield Centern statt – hierzulande in der Westfield Shopping City Süd und im Westfield Donau Zentrum. Fans haben die Möglichkeit, in den Fan-Zonen in den Centern rund um die Online-Performance von Lady Gaga, exklusive und streng limitierte Lady Gaga Merchandise-Artikel kostenlos zu erhalten und Welcome-Drinks zu genießen.

„ Ich liebe es Jazzmusik zu singen und freue mich drauf, dass alle mein neues Album mit Tony Bennett, ‚Love For Sale‘, hören können. Ich bin Westfield sehr dankbar, dass sie mich und meine Musik zu meinen Fans auf der ganzen Welt bringen, auch wenn ich leider nicht zu ihnen reisen kann “, erklärt Lady Gaga.

Registrierung für Fan-Zonen in den beiden Centern ab heute möglich

Für den exklusiven Zugang zur ultimativen „Love For Sale“-Streaming-Party, in einem der beiden Westfield Centerin Wien bzw. Vösendorf, können sich Fans ab heute kostenlos online registrieren:

Für die Fan-Zone in der Westfield Shopping City Süd unter

https://westfieldshoppingcitysud-ladygaga.eventbrite.co.uk

Für die Fan-Zone im Westfield Donau Zentrum unter:

https://westfielddonauzentrum-ladygaga.eventbrite.co.uk

Fans müssen sich entweder für eine Teilnahme online oder persönlich am 30.9.2021 direkt im Center, anmelden.

Das Event steht unter der Partnerschaft der „Born This Way Foundation“, einer Non-Profit-Organisation gegründet von Lady Gaga und ihrer Mutter, Cynthia Germanotta, die sich für eine freundlichere und mutigere Welt einsetzt, als auch die Organisation „Exploring the Arts“, gegründet von Tony Bennett und seiner Frau, Susan Benedetto, deren Ziel es ist, das Leben junger Menschen durch künstlerische und kulturelle Bildung zu verändern.

Alle anwesenden Besucher*innen der Westfield Fan-Zone müssen sich an die Covid19-Schutzmaßnahmen der örtlichen Behörden halten. Alle Informationen erhalten Sie online auf den jeweiligen Webseiten.

Fans, die keine Eintrittskarte für die Live-Party in der Fan-Zone im Center reservieren konnten, können sich ebenfalls online unter live.westfield.com/german registrieren und das Konzert von Lady Gaga virtuell über den Live-Stream von Zuhause aus verfolgen.

Registrierung für die Online-Performance via Westfield Shopping City Süd:

https://live.westfield.com/?center=3131

Registrierung für die Online-Performance via Donauzentrum:

https://live.westfield.com/?center=3133

Mehr Informationen über Events in der Westfield Shopping City Süd sowie im Westfield Donauzentrum sind auf den Webseiten beider Center abrufbar: https://at.westfield.com/scs sowie https://at.westfield.com/donauzentrum.



About Born This Way Foundation:

Born This Way Foundation, co-founded and led by Lady Gaga and her mother, Cynthia Germanotta, supports the mental health of young people and works with them to build a kinder and braver world. Through high-impact programming, youth-led conversations, and strategic, cross-sectoral partnerships, the Foundation aims to make kindness cool, validate the emotions of young people, and eliminate the stigma surrounding mental health. Learn how the Foundation encourages people to practice kindness towards themselves and their communities at https://bornthisway.foundation/ and its storytelling platform Channel Kindness at https://www.channelkindness.org/ .

Registered charity number is EIN 45-2752227.

About Exploring the Arts:

Founded by Tony Bennett and Susan Benedetto, Exploring the Arts was established in 1999 as a public charity whose mission is to transform the lives of young people through arts education. Beginning with the creation of Frank Sinatra School of the Arts in Astoria, Queens (Tony’s hometown), Tony and Susan’s vision to help build robust, sustainable arts education programs now reaches 39 middle and high schools in New York as well as 14 in Los Angeles. At the heart of ETA's work is a vision to provide greater equity of resources and opportunity in the arts to historically marginalized teens. Learn more at exploringthearts.org. Federal ID number 13-4069251.

