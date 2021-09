ORF und Interspot Film präsentierten neues Nationalpark-„Universum“ „Naturerbe Österreich“

TV-Premiere der für Green Producing ausgezeichneten Produktion am 28. September und 5. Oktober um 20.15 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Der neue „Universum“-Zweiteiler „Naturerbe Österreich – Die Nationalparks“ von Regisseur Heinz Leger führt dorthin, wo Österreich noch wild und ursprünglich ist, tief hinein in unsere Nationalparks, die die Natur und Tierwelt, allen Bedrohungen zum Trotz, auch für kommende Generationen zu bewahren versuchen. Anlass für die gemäß den Kriterien des Österreichischen Umweltzeichens für Green Producing von der Interspot Film produzierte „Universum“-Neuproduktion ist der 50. Jahrestag der Unterzeichnung der „Heiligenbluter Vereinbarung“, in der sich die Landeshauptmänner von Kärnten, Salzburg und Tirol auf die Errichtung des ersten österreichischen Nationalparks verständigten.

Erste Einblicke in die faszinierende „Universum“-Reise durch Österreichs Nationalparks sowie weitere „Universum“-Highlights wurden gestern, am Montag, dem 20. September 2021, in Anwesenheit von Klimaministerin Leonore Gewessler, der Interspot-Film-Produzenten Ingrid, Nikolaus und Nils Klingohr und ORF-2-Channelmanager Alexander Hofer in den Interspot-Film-Studios präsentiert. An der Veranstaltung nahmen neben Vertreterinnen und Vertretern der heimischen Nationalparks, nationalen Förderstellen und österreichischen Naturfilmproduzenten Nationalpark-Regisseur Heinz Leger, Tom Matzek, ORF-TV-Hauptabteilungsleiter Bildung und Zeitgeschehen, ORF-Nachhaltigkeitsbeauftragte Anita Malli und „Universum“-Chef Gernot Lercher teil.

TV-Premiere feiert „Naturerbe Österreich – Die Nationalparks“ am Dienstag, dem 28. September und 5. Oktober, jeweils um 20.15 Uhr in ORF 2. Die Naturfilmproduktion entstand als Koproduktion von Interspot Film und ORF in Zusammenarbeit mit den Nationalparks Austria und BMK, gefördert von Fernsehfonds Austria, Land Niederösterreich, Filmfonds Wien, Land Oberösterreich, Land Burgenland, Umweltabteilung Land Kärnten, Umweltabteilung Land Steiermark, Carinthia Film Commission und Cine Styria.

Klimaministerin Leonore Gewessler: „Die sechs Nationalparks sind die größten Naturschätze unseres Landes und wichtige Verbündete im gemeinsamen Kampf gegen die Klimakrise“

„Ich freue mich sehr über die Hauptrolle dieser ‚Universum‘-Produktion – die Fauna und Flora der österreichischen Nationalparks, in denen Natur einfach Natur sein kann. Die sechs Nationalparks sind die größten Naturschätze unseres Landes. Sie sind von ganz besonderer Bedeutung – zum Schutz unseres Naturerbes und der vielfältigen Tier- und Pflanzenwelt. Auch im gemeinsamen Kampf gegen die Klimakrise sind sie wichtige Verbündete. Nur gemeinsam können wir die unberührte Natur für kommende Generationen erhalten. Daher freue ich mich auf diese ‚Universum‘-Produktion, die dazu beitragen wird, den Erfolg des Naturschutzes der letzten 50 Jahre auch einem breiten Publikum zu vermitteln“, so Gewessler, die allen an der Realisierung des Naturfilmzweiteilers beteiligten Partnern dankte und im Rahmen der Veranstaltung das Österreichische Umweltzeichen für Green Producing in Film und Fernsehen an die Interspot-Geschäftsführer Nikolaus und Nils Klingohr überreichte.

Interspot-Film-Produzent Nikolaus Klingohr: „50 Jahre nach der Grundsteinlegung für die Nationalparks wird die Bedeutung dieser zukunftsweisenden Entscheidung immer mehr bewusst“

„1971 wurde mit der Heiligenbluter Vereinbarung der Grundstein für die österreichischen Nationalparks gelegt. Heute – 50 Jahre danach – wird uns die Bedeutung dieser zukunftsweisenden Entscheidung immer mehr bewusst. Wenn wir staunend diese besonders geschützten Lebensräume betrachten, ihre vielfältige Flora und Fauna, so kann man nur erahnen, was wir alles zumindest auf Zeit und manches aber auch unwiederbringlich verloren hätten.“ Klingohr bedankte sich bei allen Partnern der Produktion für die Unterstützung, „dem TV-Publikum zeigen zu dürfen, wie schön unser Land und unsere Erde sind, und gleichzeitig Bewusstsein dafür schaffen zu können, wie wichtig der Erhalt der Natur ist“.

ORF-2-Channelmanager Alexander Hofer: „Für ORF 2 Selbstverständlichkeit und Freude, den Nationalparks zum 50. Jahrestag ihrer ‚Geburtsstunde‘ neue ‚Universum‘-Produktion zu widmen“

„Wenn die heimischen Nationalparks den 50. Jahrestag ihrer ‚Geburtsstunde‘ feiern, dann ist es für ORF 2 als den Österreich-Sender des Landes nicht nur eine Selbstverständlichkeit, sondern vor allem große Freude, diesem Jahrestag eine neue, zweiteilige ‚Universum‘-Produktion zu widmen. Diese Produktion, für deren Zustandekommen ich mich bei allen Beteiligten herzlich bedanke, zeichnet sich nicht nur einmal mehr durch wunderbare Bilder aus, sondern richtet den Fokus zudem auf ein Thema, das nicht mehr zu leugnen ist: den Klimawandel, dem sich ORF 2 künftig verstärkt in verschiedenen Sendegefäßen widmen will. Die heute präsentierte Produktion ist also nicht nur ein Rückblick auf den bedeutsamen Tag der Gründung der Nationalparks, sondern auch ein Startschuss für weitere journalistische Überlegungen zum Thema Klimawandel/Klimaschutz. Ich freue mich stellvertretend für das Publikum auf zwei inhaltlich besonders wertvolle ‚Universum‘-Hauptabende in ORF 2.“

„Universum“-Chef Gernot Lercher: „Nationalpark-Produktion taucht tief in Österreichs ursprünglichste Naturlandschaften ein und erinnert an das visionäre Engagement einer mutigen Zivilgesellschaft“

„Auf wunderbare Weise taucht dieser ‚Universum‘-Zweiteiler tief in Österreichs ursprünglichste Naturlandschaften ein. Er berührt zugleich aber auch dadurch, dass er an das visionäre Engagement einer mutigen Zivilgesellschaft erinnert. An Menschen, die Nationalparks, wie wir sie heute kennen und schätzen, überhaupt erst möglich gemacht haben. Immer öfter befinden sich Mensch und Natur heutzutage in einem Spannungsfeld, und kommen sich buchstäblich in die Quere. Dieses ‚Universum‘ zeigt umso eindrucksvoller, wie behutsam Fauna und Flora in unseren Nationalparks geschützt werden und sich das Parkmanagement zu allen Jahreszeiten den Herausforderungen einer klimatisch unsicheren Zukunft stellt.“

„Universum“-Regisseur Heinz Leger: „Die Vielfalt, die die Natur Österreichs auf so kleinem Raum zu bieten hat, ist atemberaubend!“

„Ich habe bereits auf allen Kontinenten für den ORF gearbeitet und so manches gesehen und erlebt, doch die Vielfalt, die die Natur Österreichs auf so kleinem Raum zu bieten hat, ist atemberaubend! An einem heißen Sommertag haben wir z. B. an einer Salzlacke einen dieser magischen Sonnenaufgänge gefilmt, für die der Nationalpark Neusiedler See – Seewinkel so berühmt ist, um am Abend desselben Tages im Nationalpark Hohe Tauern im letzten Abendlicht noch Bartgeier zu drehen. Unser Film ist eine Reise dorthin, wo Österreich noch wild und ursprünglich ist, tief hinein in Nationalparks, die wie wehrhafte Bastionen die Natur und ihre Tierwelt allen Bedrohungen zum Trotz auch für kommende Generationen zu bewahren trachten.“

„Naturerbe Österreich – Die Nationalparks“ am 28. September und 5. Oktober um 20.15 Uhr in ORF 2

Vom sturmumtosten Gipfel des Großglockners im größten und ältesten Nationalpark Hohe Tauern im Westen zum Nationalpark Donau-Auen mit einer der größten weitgehend intakten Auenlandschaften Mitteleuropas im Osten. Dazwischen die imposanten Felsformationen im Nationalpark Gesäuse, gleich in unmittelbarer Nachbarschaft der tiefen Wälder mit ihren scheuen Bewohnern im Nationalpark Kalkalpen. Von den sonnenverbrannten Salzlacken, die den Nationalpark Neusiedler See – Seewinkel zu etwas ganz Besonderem machen, zum kleinsten Nationalpark, dem Nationalpark Thayatal, die beide jenseits der Staatsgrenze ihre Fortsetzung finden. Die sechs Nationalparks Österreichs haben sich zum Ziel gesetzt, das vielfältige Naturerbe des Landes zu bewahren und sich den Herausforderungen der Zukunft zu stellen.

Der erste Teil des „Universum“-Zweiteilers erzählt von den Anfängen der Nationalparks in Österreich, die von den Visionen einiger Pioniere und dem zivilen Ungehorsam vieler geprägt waren. Im zweiten Teil stehen die Herausforderungen der Zukunft im Zentrum.

Nähere Infos zum Nationalpark-Zweiteiler inklusive Statements aus den Nationalparks sowie zu weiteren „Universum“-Herbsthighlights 2021 sind unter http://presse.ORF.at abrufbar.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at