SpiritLovers.at: Neuer Onlineshop für Spirituosen

Der Getränkefachgroßhändler und -importeur Ammersin bringt sein Sortiment online. Unter SpiritLovers.at können Liebhaber feinster Spirituosen österreichweit shoppen.

Brunn am Gebirge (OTS) - „Getränke aus Leidenschaft. Seit 1897“ lautet das Motto des Getränkehändlers und -importeurs Ammersin. Bekannt als Partner der österreichischen Gastronomie und des heimischen Handels macht das österreichische Unternehmen sein breites Getränke-Sortiment unter spiritlovers.at jetzt vom Burgenland bis nach Vorarlberg allen Spirituosenliebhabern in Österreich per Onlineshop zugänglich.

„Die Frage nach der Online-Verfügbarkeit unserer Produkte wurde uns in letzter Zeit immer häufiger gestellt“ , erzählt Markus Betz, Verantwortlicher für den Ausbau des E-Commerce-Bereichs bei Ammersin. „Neben dem Ausbau der Getränkeshops war der Launch eines Online-Shops der nächste konsequente Schritt in Richtung Zukunft unseres Unternehmens.“

Getränke für jeden Geschmack

Im neuen SpiritLovers.at Onlineshop findet man alles, was man in seiner Hausbar braucht. Gestartet hat spiritlovers.at mit über 1.500 Produkten, darunter über 250 Gins, 350 Whiskys und 200 Rums. Im Sortiment findet man neben limitierten Abfüllungen auch Sammlerstücke sowie Schönes zum Schenken. Ergänzt wird das Portfolio durch allerlei Alkoholfreies, wie etwa Bar Mixer. Das passende Tonic zum Gin oder Schaumwein ist online ebenfalls erhältlich.

Neben regionalen Schmankerln kann man hier den Geschmack der weiten Welt entdecken: Exklusivmarken wie etwa Brockmans, Windspiel, Freimut, Tomatin oder Tenjaku runden das vielfältige Spirituosenangebot ab.

Zwei Shops – ein Login

Im November 2015 hatte Ammersin bereits den Craft-Beer-Onlineshop beerlovers.at gelauncht, gleichzeitig zur Eröffnung des stationären BeerLovers-Shops in der Gumpendorfer Strasse 35, im sechsten Wiener Gemeindebezirk. Online wie offline erwartet Liebhaber des Gerstensaftes an die 1.500 verschiedene Biere in 100 Bierstilen aus 100 Brauereien aus der ganzen Welt.

Wer bereits Kunde beim Bier-Onlineshop BeerLovers ist, kann mit seinem Account auch gleich die Vorteile von spiritlovers.at nutzen, ohne sich neu registrieren zu müssen.

Immer online

„Mit dem SpiritLovers Onlineshop haben jetzt auch all jene, die lieber von Zuhause aus shoppen, und auch die, die nicht in oder um Wien herum wohnen, Zugang zu den besten Spirituosen“ , sagt E-Commerce-Chef, Markus Betz. Ab einem Einkaufswert von Euro 79,- werden die Produkte in ganz Österreich gratis zugestellt. Möchte man seine Bestellung lieber abholen, so ist ein Click & Collect in den Shops der Ammersin Getränkewelt an vier Standorten (in Brunn am Gebirge und Klosterneuburg sowie in Wien 1050 & Wien 1130) möglich.

Wer sich für den Newsletter registriert, erfährt als erster von Neuigkeiten und Aktionen und bekommt für seinen Einkauf einen 7-Euro-Gutschein.

