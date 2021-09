ARBÖ: „Ehrlich-Brothers“ und „European Street Food Festival“ sowie die „WILDSTYLE & TATTOO Messe“ locken Tausende nach Salzburg und Wien

Das Veranstaltungs-Repertoire am kommenden Wochenende bietet von Essen und Trinken über Tattoos und Piercings bis zu Magie und Zauberei einiges.

Wien (OTS) - Für Magie und Zauberei sind die „Ehrlich Brothers“ in Salzburg zuständig. Das deutsche Brüderpaar wird am Donnerstag, 24.09.2021, und am Freitag, 25.09.2021, jeweils ab 20 Uhr in der Salzburgarena gastieren. Jeweils 2.500 Besucher werden die Shows im Rahmen der „Dream & Fly World Tour“ miterleben. Auch wenn nur die Hälfte der maximalen Zuseher zugelassen sind, werden längere Verzögerungen speziell auf der Westautobahn (A1) vor der Ausfahrt „Messe“ in beiden Richtungen und auf der direkten Anfahrt nicht ausbleiben. Der ARBÖ rät soweit als möglich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Die O-Buslinien 1, 7 und 8 halten direkt oder in unmittelbarer Nähe des Veranstaltungsortes.

„European Street Food Festival“ sowie die „WILDSTYLE & TATTOO Messe“ in Wiener Stadthalle

Am kommenden Wochenende kommen Fans von exotischem Essen und unter anderem Piercings und Tattoos auf Ihre Kosten. Jeweils am Samstag, 25.09.2021 und Sonntag 26.09.2021 finden in der Halle E der Wiener Stadthalle beziehungsweise davor die „WILDSTYLE & TATTOO Messe“ und das „European Street Food Festival“ statt. Besucher, die mit dem eigenen Fahrzeug anreisen, seien daran erinnert, dass die generelle Kurzparkzone rund um die Wiener Stadthalle am Samstag und Sonntag von 18 bis 22 Uhr gilt und die Parkzeit auf 2 Stunden begrenzt. Die Anfahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gestaltet sich bequem, da die U-Bahn-Linie U6, die Straßenbahnlinien 6, 9, 18, 49 und die Buslinie 48A in unmittelbarer Nähe der Wiener Stadthalle halten.

