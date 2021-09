BSA: Gedenken & Preisstiftung Dr. Caspar Einem

Aufbahrung am 4. Oktober 2021

Wien (OTS) - Der Bund der sozialdemokratischen AkademikerInnen gedenkt seines ehemaligen Präsidenten BM a.D. Abg.z.NR a.D. Dr. Caspar Einem.

Der kommende Bundestag des BSA, steht nicht nur im Zeichen des 75-jährigen Bestehens des BSA, sondern auch im Zeichen seines langjährigen Präsidenten (2002-2008). Nach einer Gedenkminute wird der amtierende Präsident Dr. Andreas Mailath-Pokorny, Caspar Einem in einer Ansprache an den Bundestag würdigen. Darüber hinaus wird der Bundestag die Einrichtung eines Dr. Caspar Einem Preises für politisches Engagement und Sozialwissenschaften, welcher alternierend mit dem diesjährigen erstmals prämierten Dr.in Sabine Oberhaus Preis verliehen werden soll, stiften.

Am Montag den 4. Oktober 2021 wird es zwischen 10 und 12 Uhr die Möglichkeit zur persönlichen Verabschiedung, sowie zur Eintragung in ein Kondolenzbuch am Hietzinger Friedhof (Aufbahrungshalle, Maxingstraße 15, 1130 Wien) geben. Die Beisetzung erfolgt im engsten Familienkreis.

