SPÖ Kärnten: Trauer um Dieter Antoni

Kaiser, Kucher, Sucher: Tiefe Betroffenheit über das Ableben eines bildungspolitischen Vordenkers und Vorbildes

Klagenfurt (OTS) - Die SPÖ Kärnten spricht der Familie von Dieter Antoni ihr tief empfundenes Beileid aus und bedauert ihren Verlust. „Unsere Gedanken sind in diesen schweren Stunden bei seiner Familie", so Kaiser, Kucher und Sucher.



SPÖ Kärnten Landesparteivorsitzender LH Peter Kaiser würdigte den im 80. Lebensjahr verstorbenen Antoni: „Als ein Vorbild für uns alle. Antoni war ein Vordenker und Vorbild, er war ein Pädagoge mit Weitblick und ein Politiker mit Profil,“ so Kaiser.



Antoni war Volks- Haupt- und Mittelschullehrer, bis er 1975 Mitarbeiter im Zentrum für Schulversuche und Schulentwicklung des Bundesministeriums für Unterricht, Kunst und Sport in Klagenfurt wurde. Von 1990 bis 2002 war er Abgeordneter im Nationalrat und Bildungssprecher des SPÖ-Parlamentsklubs. Zudem war er Vorsitzender der SPÖ-Sektion 25 im Bezirk Klagenfurt-Stadt und Vorsitzender des Bezirksbildungsausschusses von Klagenfurt.



„Bildung zu den Menschen bringen war sein Anliegen - dafür hat er sich nicht nur als Lehrer sondern auch in seinen diversen politischen Funktion eingesetzt. Es gilt ihm nachzueifern, beim Bemühen, die beste Bildung für alle zu gewährleisten“, so SPÖ Klagenfurt Vorsitzender Nationalrat Philip Kucher.



Dieter Antoni war auch Ehrenvorsitzender der Volkshilfe Kärnten und Träger der höchsten Auszeichnung, der Volkshilfe Afritsch-Medaille. Aber auch die Republik Österreich hat sein Wirken und seine Verdienste im Bildungsbereich mit dem Großen Goldenen Ehrenzeichen gewürdigt und das Land Kärnten verlieh ihm das Große Goldene Ehrenzeichen.



„Wir werden seine Stimme für eine gerechte, nachhaltige und soziale Bildungspolitik vermissen, aber sein Bemühen bleibt nicht unvergessen und ist uns ein Ansporn für die Zukunft“, so SPÖ Kärnten Landesgeschäftsführer Andreas Sucher.



(Schluss)



