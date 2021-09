Vizebürgermeister Wiederkehr überreicht am Weltkindertag den 5000. Wickelrucksack der Stadt Wien

Wien (OTS) - Am heutigen Weltkindertag überreichte Vizebürgermeister und Jugendstadtrat Christoph Wiederkehr im Familienzentrum Favoriten den 5000. Wickelrucksack des heurigen Jahres an eine werdende Mutter.

Für die Kinder- und Jugendhilfe ist die Ausgabe des Wickelrucksackes an werdende Eltern der erste positive Kontakt zu Familien. Es wird ein Beratungsgespräch angeboten und Informationen über mögliche Unterstützungsangebote weitergegeben. Gleichzeitig lernen Familien die Kinder- und Jugendhilfe als unterstützende Organisation kennen und wissen, wohin sie sich bei ersten kleinen oder auch größeren Krisen hinwenden können.

Der Wickelrucksack in seiner jetzigen Form ist eine Erfolgsgeschichte der Stadt Wien. Er hat eine sehr lange Tradition in Wien, die 1927 durch den damaligen Stadtrat Julius Tandler begründet wurde. Mit Gemeinderatsbeschluss wurde bestimmt, dass alle in Wien wohnhaften Frauen, ohne Rücksicht auf ihren Status bei der Geburt eines Kindes ein Säuglingswäschepaket erhielten. Das Motto damals lautete: Kein Wiener Kind darf auf Zeitungspapier geboren werden.

Seit 1976 konnten die Eltern zwischen einer Ausstattung für Säuglinge oder einer für Kleinkinder und seit 1983 zwischen den geschlechtsneutralen Farben lila und türkis (vorher für Mädchen rosa und für Knaben hellblau) wählen. 1990 erfolgte die Umstellung der Verpackung von Plastiktaschen auf umweltfreundlichen Karton.

Seit 2001 wird das Wäschepaket von einem "Wickelrucksack" ergänzt, der inhaltlich immer wieder erneuert wird. Zu einer kuscheligen Babydecke, praktischen Stoffwindeln, Babybodys, Leibchen und einer Haube gibt es Gutscheine für Dinge, die man für ein Baby gut gebrauchen kann. Enthalten sind auch viele Produktproben, eine Jausenbox und Informationen, wie der Öko-Ratgeber für Babys.

Ab 2011 kam es zu einer Umstellung - der Wickelrucksack wurde neu designt und ist nun das eigentliche Geschenk, ergänzt mit einer Baumwolldecke der Stadt Wien, Beigaben von anderen Magistratsabteilungen wie der MA 10 (Wiener Kindergärten) und MA 13 (Bildung und Jugend) sowie ausgewählten Produktproben und Gutscheinen von verschiedenen Firmen.

Dazu Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr: „Der Weltkindertag am 20.9. bietet sich an, daran zu denken, dass die Kinder unser wichtigstes Gut sind, der Schatz jeder Gesellschaft. Die Möglichkeiten der Familien und damit die Entwicklungschancen von Kindern hängen oft von den Rahmenbedingung ab, die ihnen gegeben werden. Die Stadt Wien tut viel um die Familien zu unterstützen, sei das betreffend Existenz, Gesundheit, Bildung, Wohnen und auch Freizeit. Gerade im sozialen Bereich hat die Wiener Kinder- und Jugendhilfe eine lange, erfolgreiche Tradition mit vielen Angeboten und Leistungen. Ein Angebot das schon lange besteht ist der Wickelrucksack, den Familien mit Wohnsitz in Wien und einem neugeborenen Kind in einem der 9 Familienzentren abholen können. Neben vielen Informationen und kleinen praktischen Dingen im Rucksack , stehen die SozialarbeiterInnen und SozialpädagogInnen für alle Fragen rund um die Geburt und dem Zusammenleben mit Kindern gerne zur Verfügung. Dieses Jahr wurden hiermit schon 5000 Rucksäcke ausgegeben und wir wollen dieses Angebot bewerben, damit es sich auch wirklich alle Familien, denen es zusteht, abholen!“, so Wiederkehr abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Manfred Kling

Mediensprecher Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr

Tel: 01/4000-83203

Mail: manfred.kling @ wien.gv.at