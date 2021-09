UNIQA ÖFB-Cup: Vier Spiele live in ORF SPORT + und ORF 1

Am 21. September Vorwärts Steyr – SV Ried, am 22. September GAK 1902 – WSG Tirol, am 23. September LASK – SV Stripfing und Admira – Rapid Wien

Wien (OTS) - Eine geballte Ladung Live-Fußball wartet in ORF 1 und ORF SPORT + auf die Fans: Aus der zweiten Runden des UNIQA ÖFB-Cups zeigt der ORF vier Spiele live. Die Live-Übertragungen starten am 21. September um 20.15 Uhr in ORF SPORT + mit dem Oberösterreich-Derby zwischen Vorwärts Steyr und der SV Ried. Steyr setzte sich in der ersten Runde beim FC Kitzbühel mit 2:0 durch. Die Rieder stiegen mit einem 7:0 in Grödig souverän in die nächste Runde auf.

Am 22. September folgt um 20.15 Uhr in ORF SPORT + die Begegnung GAK 1902 – WSG Tirol. Die Grazer kamen in St. Anna am Aigen zu einem knappen 2:1-Erfolg, die Tiroler feierten einen klaren 3:0-Auswärtssieg beim SV Leobendorf.

Das Match LASK – SV Stripfing steht am 23. September um 17.50 Uhr auf dem Programm von ORF SPORT +. Der LASK hatte gegen den FC Marchfeld/Mannsdorf mit einem 6:0 keine Probleme. Regionalligist Stripfing qualifizierte sich mit einem 1:0 in Bruck an der Leitha für die zweite Runde.

Abgeschlossen werden die Live-Übertragungen am 23. September um 20.15 Uhr in ORF 1 mit dem Aufeinandertreffen der Bundesligisten Admira und Rapid Wien. Die Admira siegte in Neusiedl am See klar mit 4:0, Rapid ließ im Wiener Derby der Viktoria mit 6:0 keine Chance.

Die Live-Übertragungen in ORF SPORT + und ORF 1:

Dienstag, 21. September, 20.15 Uhr, OSP: Vorwärts Steyr – SV Ried (Kommentator Thomas König, Experte Helge Payer, Moderator Dennis Bankowsky)

Mittwoch, 22. September, 20.15 Uhr, OSP: GAK 1902 – WSG Tirol (Kommentator Boris Kastner-Jirka, Kokommentator und Experte Roman Mählich, Moderator Florian Prates)

Donnerstag, 23. September, 17.50 Uhr, OSP: LASK – SV Stripfing (Kommentator Michael Bacher, Kokommentator und Experte Roman Mählich, Moderator Dennis Bankowsky)

Donnerstag, 23. September, 20.15 Uhr, ORF 1: Admira – Rapid Wien (Kommentator Boris Kastner-Jirka, Kokommentator Helge Payer, Experte Herbert Prohaska, Moderator Rainer Pariasek, Highlights am 25. September um 22.00 Uhr in OSP)

Die TV-Übertragungen werden auch als Live-Stream via ORF-TVthek, sport.ORF.at und ORF Fußball angeboten, nachträglich auch als Video-on-Demand.

