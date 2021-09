Wiener Fotomarathon 2021 – „Von überall teilnehmen“

Der weltgrößte Fotomarathon auch in diesem Jahr kontaktlos.

Wien (OTS) - Was im Jahr 2020 als Folge zahlreicher Einschränkungen durch Corona seinen Ursprung nahm, hat sich zu einem vollen Erfolg entwickelt – der kontaktlose Fotomarathon. War es in der Vergangenheit erforderlich, zum Start-Event nach Wien zu kommen, konnte man im letzten Jahr von überall aus starten, was letztlich dazu führte, dass der Wiener Fotomarathon 2020 Publikum auch aus unseren unmittelbaren Nachbarländern Deutschland, Schweiz, Tschechien aber auch aus Kanada begrüßen konnte.

Um der Covid-Pandemie keinen weiteren Vorschub durch eine Großveranstaltung zu leisten und da das Konzept des kontaktlosen Fotomarathons von unseren Teilnehmern im Vorjahr äußerst positiv aufgenommen wurde, findet der Wiener Fotomarathon auch 2021 nach dem Motto „Von überall teilnehmen“ statt.

Die Teilnehmer erhalten ihre Unterlagen per Post und können ihre Bilder am Ende auch online einreichen. „Mit dieser Maßnahme stellen wir sicher, dass mit der Teilnahme am Wiener Fotomarathon keinerlei Gefahren verbunden sind und einem ungetrübten Fotovergnügen mit der gleichen Herausforderung der vergangenen Jahre nichts im Wege steht. Der Teilnehmer bestimmt, wo er startet.“

Der Wiener Fotomarathon ist seit 2004 ein Fixpunkt im herbstlichen Wiener Veranstaltungskalender. Bei diesem Fotowettbewerb erhalten die Teilnehmer um 9:00 Uhr morgens zwölf unterschiedliche Themen, die sie innerhalb von 12 Stunden fotografisch umsetzen müssen - Kreativität ist dabei besonders gefragt. Die Umsetzung kann dabei sowohl mit einer Digitalkamera als auch mit dem Handy erfolgen - eine eigene Handy-App ist dazu kostenlos in den App-Stores erhältlich.

Der kontaktlose Foto-Event findet am Samstag, 25. September 2021 ab 9:00 Uhr statt. Die Anmeldung ist online unter https://www.fotomarathon.at möglich.

Rückfragen & Kontakt:

fotografie.at

Helmut Sulzberger

+43 1 319 63 33 0

news @ fotografie.at

https://fotografie.at