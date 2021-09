Großes Ritterfest im Schlosspark Laxenburg

Wien (OTS/RK) - Am 25. und 26. September sowie am 2. und 3. Oktober 2021 verwandelt sich ein Teil des Schlossparkes Laxenburg, an dem auch die Wien Holding beteiligt ist, beim großen Ritterfest in ein mittelalterliches, buntes Treiben.



Ritterturniere, Live-Musik, Mittelaltermarkt und mehr

Als besonderes Highlight begeistern beeindruckende Ritterturniere zu Pferde. Mutige Ritter, hoch zu Ross, kämpfen, tjosten und zeigen waghalsige Kunststücke. Hautnah können Groß und Klein die spannenden Ritterkämpfe miterleben, sich an den Späßen der Gaukler erfreuen und zur mittelalterlichen Live-Musik tanzen. Kulinarische Köstlichkeiten wie Ritterpfannen, Grillspezialitäten, Burgfräuleins Leibgerichte und des Knappen Lieblingssüßigkeit – gebackene Mäuse – findet man in der Gastromeile. Um den großen Durst zu löschen können Mittelalterfans einen Sprung in die Taverne machen, um sich bei einem erfrischenden Kirschbier, einem Humpen Met oder einem frischen Hollersaft aus Prinzessin Elvira´s Garten zu erfrischen. Dabei kann man manchmal sogar ein, zwei oder drei Ritter treffen, die sich nach ihrem Kampf laben.

Kaffee und Kuchen bietet das Mokkazelt. Für kleine Besucher*innen wird außerdem ein Ritterparcour geboten. Wenn dieser geschafft ist, können sich die Kleinen zum Ritter schlagen lassen.

Beim Bummeln durch den mittelalterlichen Markt finden Gäste allerlei interessante Waren, die aus dem Mittelalter nicht wegzudenken sind: Schmuck, Schwerter, Pfeil und Bogen, Holzspielzeug, Reiterbögen, Felle, Blumenkränze und mehr wird an den Marktständen angeboten.

Lagergruppen, welche das mittelalterliche Leben aus diversen Epochen und Gebieten nachleben, laden zum Besuchen ein. Gerne kann man sich dabei auch an Axtwurf und/oder Speerwurf messen und bei allerlei handwerklichen Tätigkeiten zuschauen.

Großes Ritterfest Laxenburg 2021

25. und 26. September 2021 sowie 2. und 3. Oktober 2021, jeweils von 11:00 - 19:00 Uhr

Schlosspark Laxenburg, Schlossplatz 1, 2361 Laxenburg

Tickets

Eintrittspreise: Kinder bis 15 Jahre: Euro 9, Erwachsene Euro 15, Tickets vor Ort erhältlich sowie unter https://shop.eventjet.at/mittelalterevent

