Der willhaben-iPhone-Check: So viel kosten die beliebten Vorgänger des iPhone 13 derzeit

Wien (OTS) - Durchschnittliche Preise für iPhone Modelle - iPhone 12 Pro: etwa 925 €, iPhone 12: rund 683 €, iPhone 11 Pro: ungefähr 619 €, iPhone 11: circa 469 €

Wöchentlich mehr als 850.000 Stichwortsuchen zu Apple-Smartphones

Wiederverkaufschance von neueren iPhone-Serien liegt bei bis zu 66 %

Für die Apple-Community hat das Warten ein Ende: Das neue iPhone 13 wurde vergangene Woche angekündigt. willhaben, Österreichs größter digitaler Marktplatz, hat dies erneut zum Anlass genommen, um die aktuellen Preise und Marktplatz-Angebote der Vorgängermodelle des iPhone 13 unter die Lupe zu nehmen.

Suche nach iPhones aus zweiter Hand steigt

Die begehrten Apple-Modelle zählen nach wie vor zu den gefragtesten Anzeigen auf dem Marktplatz – Tendenz steigend. Im Jahr 2021 wird im Durchschnitt wöchentlich mehr als 850.000-mal nach iPhones gesucht – das ist eine Steigerung von 150.000 mehr Suchen im Vergleich zum Vorjahr. Besonders häufig suchen dieses Jahr willhaben-Nutzer konkret nach den Modellen iPhone 11 (inklusive Pro/Max-Version) mit 4,5 Millionen Stichwortsuchen sowie dem iPhone 12 (inklusive Pro/Max-Version) mit 4,4 Millionen Stichwortsuchen. Rund um die Präsentation und den Markteintritt eines neuen Modells wird verstärkt auf willhaben nach einem Vorgängermodell gesucht. Ebenso ist das iPhone ein beliebtes Weihnachtsgeschenk: Die Anzahl der Suchanfragen in den Wochen vor Weihnachten steigt deutlich.

2021: Fast die Hälfte der angebotenen Smartphones auf willhaben sind iPhones

Knapp 309.000 Smartphones wurden dieses Jahr bereits auf willhaben angeboten. Darunter befanden sich etwa 144.000 iPhones, das sind rund 47 % des gesamten Smartphone-Angebotes. Innerhalb der iPhone-Serie stehen 2021 am häufigsten die iPhone X Modelle (iPhone X, iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max) zum Verkauf – genauer gesagt sind es knapp 32.000 Anzeigen. Besonders groß ist auch das Angebot an neueren iPhone-Generationen: von der Serie iPhone 11 bis iPhone 12 Pro Max gab es nahezu 33.000 Anzeigen. Die Anzahl an angebotenen iPhones ist erfahrungsgemäß rund um Weihnachten, im Dezember und Jänner, am größten.

Durchschnittliche Angebotspreise für iPhones

Der Durchschnittspreis der Smartphones variiert je nach Alter, Zustand und Ausstattung, wie zum Beispiel dem Speicherplatz, eines Modells. So wurde in diesem Jahr das iPhone 12 durchschnittlich um etwa 683 € angeboten, die Pro-Version um rund 925 €. Das iPhone 11 Pro ist um durchschnittlich 619 € zu haben und das iPhone 11 um 469 €. Die Wiederverkaufschance variiert dabei ebenfalls von Modell zu Modell. Neuere Serien wie zum Beispiel das iPhone 12 Pro Max haben eine Chance von rund 66 %, wieder verkauft zu werden.

willhaben Tipp: Rasch verkaufen und Preise im Auge behalten

Für Verkäufer gilt die Devise: rasch verkaufen. Denn die Preise sinken ab dem Release eines neuen Smartphones stetig. So wurde das iPhone 12 im Oktober 2020 im neuwertigen Zustand noch für etwa 840 € angeboten, mittlerweile ist der Angebotspreis auf durchschnittlich 630 € gesunken. Gleichzeitig gilt für Käufer: Wem es nicht wichtig ist, das neueste Modell zu besitzen, der kann einem Vorgängermodell eine zweite Chance geben. Vor allem dank der zahlreich angebotenen Geräte in neuem und neuwertigem Zustand, können Suchende auch bei kaum genutzten iPhones sparen. Hier steigt man nicht nur kostengünstiger aus, sondern agiert auch nachhaltiger.



Angebotene iPhones auf willhaben 2021:

Gesamt: 144.000

iPhone X-Modelle: 32.000

iPhone 11-Modelle: 17.000

iPhone 12-Modelle: 16.000

Durchschnittliche Preise für iPhone Modelle 2021:

iPhone 12: 683 €

iPhone 12 Pro: 925 €

iPhone 11: 469 €

iPhone 11 Pro: 619 €

iPhone X: 295 €

