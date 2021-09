Casinos Austria sorgt für spannendes Spiel beim Red Bull Flugtag

Wien (OTS) - Neun Jahre nach seinem letzten Start in Wien hebt am Sonntag, den 26. September der Red Bull Flugtag erstmals wieder auf der Donauinsel ab. Casinos Austria sorgt bei diesem einzigartigen Event zusätzlich für Spiel, Spaß und Spannung.

Während 40 Teams versuchen, beim lustigsten Flugwettbewerb der Welt in ihren kreativen, selbst gebastelten Flugobjekten so weit wie möglich in die Brigittenauer Bucht abzuheben, wartet die „Casino Area“ gleich beim Hauptterminal zum Fluggelände von 10.00 bis 18.00 Uhr mit dem größten Roulette der Stadt auf die Eventgäste.

Casino Promotorinnen und Promotoren im Piloten-Look ziehen mit Würfeln ihre Kreise am Eventgelände. Die Schnellsten, die diese ausfindig machen, nehmen mit etwas Glück beim Würfeln am Riesen-Roulette teil und sichern sich somit die Chance auf attraktive Gewinne. Die Teilnahme ist ab 18 Jahren möglich. Wer auf die richtige Zahl setzt, gewinnt mit etwas Glück bei der großen Ziehung um 12.30 Uhr den Hauptpreis.

Der glücklichen Gewinnerin oder dem Gewinner winkt ein Kurzurlaub in einer der schönsten Casino Destinationen Österreichs: zwei Übernachtungen für zwei Personen in Salzburg mit einer exklusiven Führung durch den Hangar-7 am Salzburg Airport, einem Abendessen im haubenprämierten Restaurant „Ikarus“ sowie je 25 Euro Begrüßungsjetons für einen erlebnisreichen Abendausklang im Casino Salzburg.

Dieter Türmer, Head of Marketing & Customer Management bringt das Sponsoring-Engagement von Casinos Austria bei einem der coolsten Events des Jahres auf den Punkt: „Als Sponsor möchten wir den Red Bull Flugtag zusätzlich mit spannender Unterhaltung aufladen, um damit einmal mehr zu zeigen, dass Casinos Austria vor allem eines kann: faszinierende Erlebnisse bieten. Und das auch bei diesem besonders spektakulären Event, das nach neun Jahren erstmals wieder in Wien abheben wird.“

Die Casinos von Casinos Austria befinden sich an zwölf einzigartigen Locations und überzeugen mit einem breiten Unterhaltungsangebot. Ein Casinobesuch sorgt mit Roulette, Black Jack, Poker sowie den abwechslungsreichen Spielautomaten für spannende Erlebnisse.



