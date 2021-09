#dif21: Das war das Donauinselfest 2021 #wieniezuvor!

Mit einem fulminanten Grande Finale verabschiedete sich die 38. Ausgabe des Donauinselfests - bei strengsten COVID-19-Regeln. Danke an ein großartiges Publikum! Auf ein Wiedersehen in 2022!

Wien (OTS/SPW) - „Es hört sich an, fühlt sich an und riecht sogar wie ein altbewährtes Donauinselfest. Ich freue mich sehr, dass die 38. Ausgabe mit grandiosen Shows und ausschließlich heimischen Acts so ein Erfolg war“, so Barbara Novak, Landesparteisekretärin der Veranstalterin SPÖ Wien, nach dem Grande Finale auf der Donauinsel. „Heuer standen Vielfalt, Respekt und Familie im Fokus. Es geht um respektvolles Miteinander. Dazu zählt die besondere Förderung der heimischen Musik- und Veranstaltungsszene sowie ein Zeichen des Dankes an alle, die in der Pandemie so viel leisten. Gleichzeitig waren die Sicherheit und Gesundheit aller stets an erster Stelle. Für nächstes Jahr wünschen wir uns aber natürlich wieder ein traditionelles Donauinselfest im Juni und – sofern es die COVID-19-Entwicklung zulässt – ein Fest wie früher!“

#dif21 Grande Finale auf der Donauinsel gut besucht!

Drei Tage beste DIF-Festivalstimmung auf der Donauinsel – das war das Donauinselfest 2021. Von 17. bis 19. September rockten rund 50 Acts und 250 Künstler*innen auf vier Bühnen in drei Areas die Insel – und das ganz nach dem heurigen Motto #wieniezuvor. Insgesamt wurden 42.000 Tickets verlost, die Gesamtauslastung lag insgesamt bei rund 80 Prozent. Trotz kühler Temperaturen waren alle Areas sehr gut besucht, die stärksten Tage waren der Festival-Freitag und -Sonntag, die im Bereich der Festbühne nahezu voll ausgelastet waren. Wer nicht vor Ort sein konnte, genoss die Highlights live auf ORF III. Alle Abende verliefen friedlich und es gab kaum Einsätze der Sicherheitskräfte oder Sanitätsdienste.

Das Programmfeuerwerk

Höhepunkte gab es zahlreiche und für jeden Musikgeschmack – darunter die Headliner-Konzerte auf der FM4/Radio Wien/Hitradio Ö3-Festbühne von Seiler & Speer zum Abschluss am Sonntag, einem Best of Donauinselfest mit großem Orchester unter der Leitung von Christian Kolonovits und Größen wie Ulli Bäer, Andy Baum, Johnny Bertl, Folkshilfe, Marianne Mendt, Ina Regen, Norbert Schneider, Gert Steinbäcker und Überraschungsgast Christopher Seiler am Festival-Samstag und Kruder & Dorfmeister zum Auftakt am Freitag. Festivalstimmung kam auch auf der Radio Niederösterreich Schlagerbühne auf mit Semino Rossi, Die Draufgänger und Marc Pircher & Band. Stimmungsvoll auch die Abende auf der Ö1 Kulturbühne mit Viktor Gernot, Nadja Maleh, 5K HD und Lukas Resetarits. Und auch die GÖD/ARBÖ Radio Bühne wurde ordentlich gerockt von Wiener Wahnsinn, Hot Pants Road Club und Andy Lee Lang & The Spirit. Für Kinder und Familien gab es am Sonntagvormittag die #dif21 Kidsshow mit Rolf Rüdiger & Robert Steiner, den Helfern Wiens, den Wiener Kinderfreunden und dem Verein „Ich bin O.K.“.

#dif21 Sicherheitskonzept #wieniezuvor

Matthias Friedrich, Geschäftsführer Pro Event Team für Wien GmbH: „Wir freuen uns sehr, dass wir für alle Besucher*innen solch fulminante Shows auf der Donauinsel anbieten konnten. Möglich machte das ein umfassendes Sicherheitskonzept, das in enger Abstimmung mit den Behörden sowie in laufender Evaluierung des Sicherheits- bzw. COVID-19-Beirats erarbeitet und stets an die aktuelle Lage angepasst worden ist. Die zahlreichen Besucher*innen haben sich diszipliniert an die Sicherheitsvorgaben gehalten und einen wesentlichen Beitrag zum Erfolg des 38. Donauinselfests geleistet – danke dafür! Ein großer Dank gilt auch der ganzen DIF-Familie, allen Sicherheitskräften, allen Freiwilligen und allen am Fest Beteiligten. Es kam nur sehr vereinzelt zu Einsätzen der Sicherheitskräfte – damit und mit den strengen Corona-Maßnahmen ist und bleibt das Donauinselfest das sicherste Freiluftevent Österreichs!“

Auf das Festivalgelände gelangten Besucher*innen nur mit einem personalisierten Ticket sowie einem negativen PCR-Test. Zusätzlich gab es für alle Teilnehmer*innen die Möglichkeit zu einer kostenlosen COVID-19-Schutzimpfung ohne Voranmeldung.

Das Donauinselfest

Das Wiener Donauinselfest ist das größte Open-Air-Festival in Europa mit freiem Eintritt. Bereits seit 38 Jahren wird auf der Donauinsel ein hochkarätiges Musik-, Action- und Fun-Programm geboten. Das Fest steht seit jeher für sozialen Zusammenhalt, ein leistbares und modernes Wien sowie den respektvollen Umgang miteinander. www.donauinselfest.at

Die fünf Presenting Partner des Donauinselfests 2021 sind: Wien Energie, UniCredit Bank Austria, Österreichische Lotterien, Wien Holding und Wiener Städtische Versicherung

Bildmaterial finden Sie unter https://www.flickr.com/photos/donauinselfest/albums

Rückfragen & Kontakt:

Ecker & Partner Öffentlichkeitsarbeit und Public Affairs GmbH

Nele Renzenbrink

Tel.: +43 1 59932-26

presse @ donauinselfest.at