Premiere für „Was kann man heute wirklich noch essen?“ im vierteiligen „ORF III Themenmontag“ zur Nahrungsmittelindustrie

Außerdem: „Avocado, Cashew & Co – Was der Gesundheitsboom anrichtet“, „Die Tricks mit Tiefkühl- und Fertigprodukten“, „Die Wahrheit über Bio“

Wien (OTS) - Kaffee ist Gift fürs Herz, Weizen macht dick, Milch kann Allergien auslösen, Fett ist schlecht und fünf Mahlzeiten am Tag sind wichtig … oder doch nicht? Der „ORF III Themenmontag“ am 20. September 2021 befasst sich mit der Frage, was man heute überhaupt noch essen darf. Außerdem zeigt ORF III die Schattenseiten gesunder Nahrungsmittel wie Avocados, verrät, dass Bio nicht gleich Bio ist, und nimmt Fertigprodukte unter die Lupe.

Im Hauptabend steht die ORF-III-Neuproduktion „Was kann man heute wirklich noch essen?“ (20.15 Uhr) von Claudia Bräuer auf dem Programm. Erst galt: Cholesterin macht krank. Nun aber heißt es, es gibt auch gutes Cholesterin. Mal gilt Kaffee als krebserregend, dann wird Kaffeetrinkern wieder ein längeres Leben nachgesagt. Worauf soll man da vertrauen? Basierend auf der Analyse von mehr als tausend aktuellen Studien räumt Autor und Ernährungswissenschafter Uwe Knop radikal mit den Märchen rund um gesunde Ernährung, ungesunde Lebensmittel, Übergewicht und Diäten auf. Er plädiert dafür, auf seinen eigenen Körper zu hören und nicht auf die Angstmacherei von Veganern, Vegetariern, Paleos, Clean-Eatern, Slow-Carbern, Fett- und Zuckervermeidern, Diätpäpsten und Co.

Anschließend zeigt „Avocado, Cashew & Co – Was der Gesundheitsboom anrichtet“ (21.05 Uhr). Während sich die europäischen Konsumentinnen und Konsumenten immer gesünder mit Rohstoffen aus dem globalen Süden ernähren, wird den ökologischen, wirtschaftlichen und sozialen Folgen dieses Ernährungsverhaltens nur wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Was passiert mit der Umwelt und den Produzenten?

Danach zeigt ORF III „Die Tricks mit Tiefkühl- und Fertigprodukten“ (21.55 Uhr) und verrät abschließend um 22.45 Uhr „Die Wahrheit über Bio“.

