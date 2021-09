ORF-Neujahrskonzertballett 2022 abgedreht: Mit Walzer und Lipizzaner-Polka beschwingt ins neue Jahr

Choreografie-Debüt für Staatsopernballettchef Martin Schläpfer, Kostümdesign zum zweiten Mal von Arthur Arbesser

Wien (OTS) - Das nächste Neujahrskonzert kommt bestimmt: Am 1. Jänner 2022 wird Daniel Barenboim am Pult der Wiener Philharmoniker das berühmteste Klassikereignis der Welt dirigieren, das via ORF-Übertragung erneut rund um den Globus gehen wird. Fixer Bestandteil sind dabei wieder zwei vom ORF für die Fernsehübertragung vorproduzierte tänzerische Darbietungen, die soeben abgedreht wurden.

Welterbe-Kulturstätten Schönbrunn und Spanische Hofreitschule als Schauplätze

Anlässlich des 50-Jahr-Jubiläums der UNESCO-Welterbekonvention, die Kultur- und Naturerbestätten mit außergewöhnlichem universellem Wert schützt, bzw. des 30-jährigen Beitritts Österreichs stand die ORF-Ballettproduktion diesmal unter dem Motto „Weltkulturerbe“. So dienten auch österreichische Welterbe-Kulturstätten als Drehorte: die Schloss- und Gartenanlage von Schönbrunn samt Gloriette – seit 1996 in der Welterbeliste – war Schauplatz für eine Einlage des Wiener Staatsballetts zum Walzer „Tausend und eine Nacht“ von Johann Strauß Sohn, op 346. Dieser wurde von den zehn Tänzerinnen und Tänzern Claudine Schoch, Masayu Kimoto, Marcos Menha, Ioanna Avraam, Rebecca Horner, Elena Bottaro, Daniel Vizcayo, Yuko Kato, Fiona McGee und Calogero Failla interpretiert. Erstmals bei einem Neujahrskonzertballett zeichnete der neue Ballettdirektor der Wiener Staatsoper, Martin Schläpfer, für die Choreografie verantwortlich. Nach seinem erfolgreichen Debüt 2019 gestaltete der Wiener Designer Arthur Arbesser erneut die Ballettkostüme.

Die zweite künstlerische Darbietung entstand in der Spanischen Hofreitschule – seit 2015 als immaterielles Weltkulturerbe der UNESCO ausgezeichnet. In der barocken Winterreithalle in der Wiener Hofburg „tanzte“ das berühmte „Ballett der Weißen Hengste“ zu Josef Strauss‘ „Nymphen-Polka“, op 50. Acht prächtige Lipizzanerhengste und ihre Bereiter präsentierten eindrucksvoll die hohe Schule der klassischen Reitkunst.

Die ORF-Bildregie liegt in den bewährten Händen von Michael Beyer, der 2022 zum sechsten Mal die Live-Übertragung des Neujahrskonzerts sowie bereits zum neunten Mal die Regie der Ballettbilder verantwortet.

